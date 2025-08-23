Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

Бійцям вдалося не допустити просування росіян.

Головне:

Бійці РДК зупинили спробу прориву окупантів в на Донеччині

Вдалось взяти у полон 16 російських військовослужбовців

Росіяни мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів

Українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що у спільній операції підрозділи Російського Добровольчого Корпусу і "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом з воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога.

"Українські воїни зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

В ГУР також додали, що під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли у полон 16 російських військовослужбовців. Серед них – "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Наступ РФ на фронті

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вже говорив, що війна зараз перебуває на піку свого розвитку.

За його словами, літня наступальна кампанія Росії наразі відчутно прискорилася.

"Путін не шкодує ресурсів – ми бачимо велику кількість дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ. Завданням росіян є "просочування" для створення паніки, деморалізації та дезорганізації як тилових структур, так і особового складу, у тому числі на фронті", - зауважив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України успішно зупинили наступ російських військ та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов говорив, що армія країни-агресора Росії веде активні бойові дії на кількох напрямках фронту, але підтримувати таку інтенсивність ворогу вдаватиметься не довго.

Водночас, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України продовжують проводити стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку.

