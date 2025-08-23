Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

Марія Николишин
23 серпня 2025, 22:21
224
Бійцям вдалося не допустити просування росіян.
Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів
Військові взяли в полон "прапороносців" / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Головне:

  • Бійці РДК зупинили спробу прориву окупантів в на Донеччині
  • Вдалось взяти у полон 16 російських військовослужбовців
  • Росіяни мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів

Українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що у спільній операції підрозділи Російського Добровольчого Корпусу і "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом з воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога.

відео дня

"Українські воїни зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

В ГУР також додали, що під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли у полон 16 російських військовослужбовців. Серед них – "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Наступ РФ на фронті

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вже говорив, що війна зараз перебуває на піку свого розвитку.

За його словами, літня наступальна кампанія Росії наразі відчутно прискорилася.

"Путін не шкодує ресурсів – ми бачимо велику кількість дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ. Завданням росіян є "просочування" для створення паніки, деморалізації та дезорганізації як тилових структур, так і особового складу, у тому числі на фронті", - зауважив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України успішно зупинили наступ російських військ та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов говорив, що армія країни-агресора Росії веде активні бойові дії на кількох напрямках фронту, але підтримувати таку інтенсивність ворогу вдаватиметься не довго.

Водночас, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України продовжують проводити стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Донецька Дніпропетровська область новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

23:35Фронт
Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

22:21Фронт
ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталі

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталі

21:59Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

Останні новини

23:35

РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

23:25

Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

23:02

Онук Юрія Нікуліна здивував схожістю із зіркою Діамантової руки

22:21

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

21:59

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталіВідео

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
21:39

Українські безпілотники атакували важливе щупальце путінського режимуПогляд

21:22

Шість тисяч Шахедів на місяць: РФ планує збільшити масштаби ударів по Україні

21:09

Улюблена риба українців стає розкішшю: ціни підскочили за рік на 14%

19:46

Зачинити вікна в авто можна віддалено: корисна функція, про яку не знають водіїВідео

Реклама
19:35

Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

18:53

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

18:53

"Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну": віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона

18:51

Українці дізналися про перерахунок пенсій: кому можуть нарахувати підвищені виплати

17:56

Збереже себе і режим: названо умову, коли Путін зважиться "відповзти назад"Відео

17:53

Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

17:43

Таємниця прапора України: коли він з'явився насправді та чому був забороненийВідео

17:22

Легендарна Серена Вільямс приголомшила секретом свого схуднення

16:58

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

16:44

До жовтня наступ РФ може сповільнитись: військовий назвав неочікувану причину

16:32

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Реклама
16:28

Коли народжуються люди із даром цілителя: нумерологи назвали ТОП-4 дати

15:56

Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

15:54

В ідеальну яєчню кладуть одну добавку: розкрито головний секретВідео

15:44

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСРВідео

15:41

Анна Трінчер купила дороге авто і закрила коментарі: що вона кажеВідео

15:39

Надійний і недорогий: механік назвав дешевий автомобіль, який варто купувати

14:55

Референдум про території: ексглава МЗС розкрив сценарій завершення війниВідео

14:47

Чому помідори "застрягли" в рості: приховані причини і як розв‘язати проблему

14:15

Романтика на порозі: які ТОП-5 знаків зустрінуть кохання наприкінці серпня

13:55

Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі "Привида Києва"

13:48

Китай готовий відправити миротворців в Україну: є одна умова

13:44

Червоні прапорці: які ТОП-10 фраз не можна говорити чоловікам

13:09

Тест на уважність: де захована літера А – її треба знайти всього за 5 секунд

12:57

Карма в дії: на Луганщині підірвали причетних до звірств у Бучі росіянВідео

12:44

Як "оживити" сухі вологі серветки: швидкі домашні методи

12:28

"Не старається": чоловік Лорак кинув її в найважливіший момент

12:19

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

12:05

Зеленський готовий говорити про обмін територіями з Путіним, - МЗС України

12:00

Джамала розповіла, як повернулася у форму після третіх пологів

11:37

"Путін виставляє Трампа дурнем": без якого кроку диктатор не піде на мирні переговори

Реклама
11:29

У Києві прогриміли вибухи: збитий російський дрон упав просто на дорогу

10:57

Дупло - не вирок: перевірений спосіб продовження життя дереву

10:44

"Щоб душа померлого попрощалася з домом": чи можна прибирати вдома одразу після похоронуВідео

10:40

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

09:58

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

09:15

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

08:55

Молодик у Діві: кому зірки обіцяють успіх, любов і грошіВідео

08:49

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:06

Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

07:10

Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти