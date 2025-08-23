Рус
ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталі

Руслана Заклінська
23 серпня 2025, 21:59оновлено 23 серпня, 23:10
У День державного прапора України захисники заявили про звільнення селища на Донеччині.
ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ 'Дніпро' розкрили деталі
ЗСУ повернули контроль над селом Зелений Гай / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, скрыншот карти deepstatemap.live

Що відомо:

  • ЗСУ звільнили селище Зелений Гай на Донеччині
  • Операцію провели 37-а бригада морської піхоти та 214-й штурмовий батальйон OPFOR
  • Окупанти продовжують спроби повернути Зелений Гай

Сили оборони України успішно зупинили наступ російських військ та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області. Російські війська беуспішно намагаються окупувати селище. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

За даними військових, операцію провели бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR. Вони змогли не лише зупинити просування ворога, а й відновити повний контроль над населеним пунктом.

відео дня

Водночас в ОСУВ наголошують, що станом на 23 серпня російські війська продовжують активні спроби повернути Зелений Гай та інші населені пункти Донецької області на Східному напрямку.

"Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом. Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ОСУВ "Дніпро" привітали українців із Днем державного прапора. Військові наголосили, що це свято символізує незалежність і територіальну цілісність України.

Територія селища межує з селом Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області. За переписом 2001 року в Зеленому Гаю мешкало 915 людей, а станом на квітень 2025 року в селищі залишалося лише 20 жителів.

Дивіться відео Зеленого Гаю під українським стягом:

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ 'Дніпро' розкрили деталі
ЗСУ звільнили Зелений Гай / Фото: скріншот

Коли Путін зупинить війну

Політичний філософ і викладач Карлового університету в Празі ОлександрМорозов у інтерв'ю Главреду зазначив, що санкції та удари по Україні безпосередньо не змінять поведінку Кремля. За його словами, у Путіна та його оточення немає мотивації припиняти війну, якщо не постане реальна загроза для самої Росії.

Він вважає, що Кремль може замислитися над припиненням бойових дій лише за двох умов:

  1. Масштабна техногенна катастрофа на території Росії, яка суттєво вплине на життєдіяльність країни та її економіку.
  2. Шокуючий удар по Росії, який завдасть значних втрат і стане помітним для громадян та керівництва, незалежно від того, завданий він Україною самостійно чи за допомогою іноземних ракет.

Морозов підкреслив, що навіть у разі таких подій Кремль, ймовірно, спробує мобілізувати ресурси та реагувати агресивно, але тільки після прямого і відчутного удару по своїй території Путін і його оточення можуть серйозно розглядати завершення війни.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, на Добропільському напрямку ЗСУ та Нацгвардія провели зачистку низки населених пунктів Донеччини: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. За три дні ворог зазнав 206 безповоротних втрат, 73 поранені, 1 полонений, а також втратив техніку.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, 22 серпня відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав 2 ракетні удари 43 ракетами, 49 авіаударів з 70 керованими бомбами, застосував 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів позицій і населених пунктів.

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російські війська активно наступають на кількох напрямках, але збереження такого темпу можливе лише до осені, орієнтовно до жовтня. Проблеми виникнуть не через брак особового складу, а через складні умови для підтримки інтенсивності атак.

Читайте також:

Про джерело: ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Бої в Донецькій області
Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

