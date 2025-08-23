Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

Коротко:
- Що одягла Олександра Кучеренко
- Який вона має вигляд
Українська ведуча і модель Олександра Кучеренко, яка розлучилася зі своїм чоловіком-мандрівником Дмитром Комаровим, показала стильний лук.
У своєму блозі в Instagram, модель опублікувала фото заходу сонця і себе на тлі. "Скільки заходів сонця ми бачимо за життя? І скільки з них залишаються в пам'яті... Напевно, тільки ті, коли тепло не тільки на небі, а й у душі. Щастя - бачити ще один захід сонця під українським небом", - написала ведуча.
Її лук складався з туфель-човників, спідниці-олівця та білого вільного піджака, який вона підв'язала тонким поясом, що вигідно підкреслив її талію.
Свій образ модель доповнила лаконічною чорною сумочкою.
Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.
Також відомий український співак Юрко Юрченко публічно обізвав і принизив Віктора Павліка. Юрченко розкрив своє бачення політичної позиції колишнього друга, яку сам вважає неприйнятною.
Про персону: Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.
