Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

Олександра Кучеренко захопила стильним образом і похвалила захід сонця.

Олександра Кучеренко / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Коротко:

Що одягла Олександра Кучеренко

Який вона має вигляд

Українська ведуча і модель Олександра Кучеренко, яка розлучилася зі своїм чоловіком-мандрівником Дмитром Комаровим, показала стильний лук.

У своєму блозі в Instagram, модель опублікувала фото заходу сонця і себе на тлі. "Скільки заходів сонця ми бачимо за життя? І скільки з них залишаються в пам'яті... Напевно, тільки ті, коли тепло не тільки на небі, а й у душі. Щастя - бачити ще один захід сонця під українським небом", - написала ведуча.

відео дня

Її лук складався з туфель-човників, спідниці-олівця та білого вільного піджака, який вона підв'язала тонким поясом, що вигідно підкреслив її талію.

Кучеренко показала стильний образ / Фото Instagram/aakucherenko

Свій образ модель доповнила лаконічною чорною сумочкою.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

