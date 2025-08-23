Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

Олена Кюпелі
23 серпня 2025, 23:25
19
Олександра Кучеренко захопила стильним образом і похвалила захід сонця.
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Коротко:

  • Що одягла Олександра Кучеренко
  • Який вона має вигляд

Українська ведуча і модель Олександра Кучеренко, яка розлучилася зі своїм чоловіком-мандрівником Дмитром Комаровим, показала стильний лук.

У своєму блозі в Instagram, модель опублікувала фото заходу сонця і себе на тлі. "Скільки заходів сонця ми бачимо за життя? І скільки з них залишаються в пам'яті... Напевно, тільки ті, коли тепло не тільки на небі, а й у душі. Щастя - бачити ще один захід сонця під українським небом", - написала ведуча.

відео дня

Її лук складався з туфель-човників, спідниці-олівця та білого вільного піджака, який вона підв'язала тонким поясом, що вигідно підкреслив її талію.

Кучеренко показала стильний образ
Кучеренко показала стильний образ / Фото Instagram/aakucherenko

Свій образ модель доповнила лаконічною чорною сумочкою.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

Також відомий український співак Юрко Юрченко публічно обізвав і принизив Віктора Павліка. Юрченко розкрив своє бачення політичної позиції колишнього друга, яку сам вважає неприйнятною.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександра Кучеренко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

23:35Фронт
Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

22:21Фронт
ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталі

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталі

21:59Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

Останні новини

23:35

РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

23:25

Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

23:02

Онук Юрія Нікуліна здивував схожістю із зіркою Діамантової руки

22:21

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

21:59

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталіВідео

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
21:39

Українські безпілотники атакували важливе щупальце путінського режимуПогляд

21:22

Шість тисяч Шахедів на місяць: РФ планує збільшити масштаби ударів по Україні

21:09

Улюблена риба українців стає розкішшю: ціни підскочили за рік на 14%

19:46

Зачинити вікна в авто можна віддалено: корисна функція, про яку не знають водіїВідео

Реклама
19:35

Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

18:53

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

18:53

"Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну": віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона

18:51

Українці дізналися про перерахунок пенсій: кому можуть нарахувати підвищені виплати

17:56

Збереже себе і режим: названо умову, коли Путін зважиться "відповзти назад"Відео

17:53

Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

17:43

Таємниця прапора України: коли він з'явився насправді та чому був забороненийВідео

17:22

Легендарна Серена Вільямс приголомшила секретом свого схуднення

16:58

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

16:44

До жовтня наступ РФ може сповільнитись: військовий назвав неочікувану причину

16:32

Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

Реклама
16:28

Коли народжуються люди із даром цілителя: нумерологи назвали ТОП-4 дати

15:56

Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

15:54

В ідеальну яєчню кладуть одну добавку: розкрито головний секретВідео

15:44

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСРВідео

15:41

Анна Трінчер купила дороге авто і закрила коментарі: що вона кажеВідео

15:39

Надійний і недорогий: механік назвав дешевий автомобіль, який варто купувати

14:55

Референдум про території: ексглава МЗС розкрив сценарій завершення війниВідео

14:47

Чому помідори "застрягли" в рості: приховані причини і як розв‘язати проблему

14:15

Романтика на порозі: які ТОП-5 знаків зустрінуть кохання наприкінці серпня

13:55

Аварія винищувача МіГ-29: у ЗСУ розкрили деталі загибелі "Привида Києва"

13:48

Китай готовий відправити миротворців в Україну: є одна умова

13:44

Червоні прапорці: які ТОП-10 фраз не можна говорити чоловікам

13:09

Тест на уважність: де захована літера А – її треба знайти всього за 5 секунд

12:57

Карма в дії: на Луганщині підірвали причетних до звірств у Бучі росіянВідео

12:44

Як "оживити" сухі вологі серветки: швидкі домашні методи

12:28

"Не старається": чоловік Лорак кинув її в найважливіший момент

12:19

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Собакам - депресія, Щурам - конфлікти

12:05

Зеленський готовий говорити про обмін територіями з Путіним, - МЗС України

12:00

Джамала розповіла, як повернулася у форму після третіх пологів

11:37

"Путін виставляє Трампа дурнем": без якого кроку диктатор не піде на мирні переговори

Реклама
11:29

У Києві прогриміли вибухи: збитий російський дрон упав просто на дорогу

10:57

Дупло - не вирок: перевірений спосіб продовження життя дереву

10:44

"Щоб душа померлого попрощалася з домом": чи можна прибирати вдома одразу після похоронуВідео

10:40

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

09:58

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

09:15

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

08:55

Молодик у Діві: кому зірки обіцяють успіх, любов і грошіВідео

08:49

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:06

Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

07:10

Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти