Бої у Курській області: росіяни зганьбилися заявами про 'відступ дрг'

В Росії заявили, що "українська дрг" понесла втрати та відступила на свою територію після атаки на Курську область.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російські ЗМІ пишуть про те, що на кордоні Курської області та України продовжуються бої. Також це підтвердив тимчасово виконуючий обов'язки глави Курської області Олексій Смірнов.

Смірнов повідомив, що на границі зараз ситуація дуже напружена. Він підтвердив, що ідуть бої на пограничних територіях РФ та України. Також чиновник запевнив, що все населення, яке покидає території біля границь із Україною, буде надійно захищене та розміщене у тимчасових оселях.

Але російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що "українські дрг" відступають із території Курської області після "невдалого штурму".

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Прорив кордону в Курській області: новини

Нагадаємо, Росія перекинула військові резерви після нібито "прориву кордону ЗСУ" у Курській області.

Також після масштабної атаки на Курську область, влада РФ повідомила про "спроби прориву ЗСУ" одразу на кількох напрямках.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти вівторка, 6 серпня, у країні-агресорі РФ заявили про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області. Прогриміли сильні вибухи в кількох містах, працювали сили і засоби ППО через атаку безпілотників.

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