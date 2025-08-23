Рус
"Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну": віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона

Руслана Заклінська
23 серпня 2025, 18:53
Заява віцепрем'єра Італії Маттео Сальвіні про війська в Україні спровокувала негайну реакцію Парижа.
'Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну': віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона
Сальвіні різко відповів Макрону на ідею відправки військ в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео x.com/EmmanuelMacron, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Сальвіні різко розкритикував Макрона через пропозицію введення військ в Україну
  • Віцепрем'єр Італії заявив, що італійські солдати туди не поїдуть
  • МЗС Франції викликало посла Італії

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона через пропозицію відправити європейські війська в Україну. МЗС Франції у відповідь викликало посла Італії. Про це пише Le Monde.

За даними видання, останніми днями міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні різко розкритикував Макрона. Причиною критики стала позиція президента Франції щодо підтримки України та ідеї відправки західних військ.

"Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Надінь каску, візьми гвинтівку і сам їдь в Україну", - заявив Сальвіні.

Реакція Франції

За данити видання, у четвер після "неприйнятних висловлювань" посла Італії у Франції Емануела Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ у Парижі.

"Послу нагадали, що ці висловлювання суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між двома країнами, а також нещодавнім подіям, які виявили сильне зближення позицій, особливо щодо незмінної підтримки України", - повідомило джерело у дипломатичних колах Reuters.

Що відомо про Сальвіні

Зазначимо, що Сальвіні є правим популістом і не вперше критикує Макрона. У березні віцепрем'єр навіть назвав Макрона "божевільним" через протест французького президента проти ідеї створення європейської армії під командуванням Франції. Тоді МЗС Франції також викликало посла Італії.

Крім цього, у виданні підкреслили, що Сальвіні має проросійські погляди. У 2014 році він підтримав анексію Криму та фотографувався у майці з Путіним на Красній площі, а у 2017 році його партія "Ліга" уклала угоду з "Единой Россией"

Відносини Франції та Італії погіршилися ще у 2023 році після скасування двостороннього саміту через різкі висловлювання французького міністра внутрішніх справ на адресу прем’єрки Італії Джорджі Мелоні щодо нелегальної міграції. Напруженість зросла цього року в травні, коли Макрон звинуватив Мелоні у поширенні неправдивої інформації про дії Франції в Україні.

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Заява спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про нібито згоду Володимира Путіна надати Україні гарантії безпеки викликала серйозні сумніви серед експертів. Аналітик Володимир Горбач підкреслив, що ідея "НАТО без НАТО" не гарантує надійного захисту.

За його словами, навіть стаття 5 НАТО, яка є ключовою нормою колективної оборони, не зобов'язує країни автоматично вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній державі самостійно вирішувати, яким чином надати допомогу - військовим, політичним, дипломатичним або гуманітарним шляхом.

"Все це звучить розмито, але привабливо, проте є проблема. Стаття 5 лише дає право, а не зобов’язання діяти", - пояснив Горбач.

Крім того, експерт наголосив, що Стіва Віткоффа не можна вважати фахівцем з міжнародного права. Його слова могли бути неправильно передані чи витлумачені, створивши ефект "зіпсованого телефону".

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Нагадаємо, глави збройних сил США та кількох європейських країн 21 серпня представили радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Зустрічі відбулися у Вашингтоні за участю представників США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Києву у рамках потенційної мирної угоди з Росією, проте американські війська не будуть залучені безпосередньо до операцій в Україні.

Як повідомляв Главред, глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що план направлення миротворців до України після війни ще перебуває на початковій стадії. Питання присутності контингентів союзників на території України поки не обговорювалося в НАТО і залишається нерозв’язаним.

Про джерело: Le Monde

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

війна в Україні Италия Франция війна Росії та України
На яких простирадлах найкорисніше спати: ідеальний варіант для шкіри, волосся і міцного сну

01:38

Молодий місяць змінить все: які ТОП-3 знаки зодіаку отримають шанс від долі

00:50

РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

