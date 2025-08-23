Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

Даяна Швець
23 серпня 2025, 09:58
362
Після первинного вибуху на території заводу сталися повторні вибухи.
Трамп, пожар, атака
У США звучали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Що трапилося:

  • У США горить одне з найбільших підприємств із виробництва мастильних матеріалів
  • Через загрозу населенню оголошено обов'язкову евакуацію в радіусі однієї милі від місця події

У США на підприємстві з виробництва мастильних матеріалів прогриміли вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Влада була змушена оголосити евакуацію для жителів прилеглих територій. Про це пише ABC News, Fox8live і Timesnownews.

Надзвичайна подія сталася на заводі компанії Smitty's Supply, розташованому в окрузі Тангіпахоа, приблизно за два кілометри від міста Роузленд, штат Луїзіана. Повідомлення про вибух надійшло о 12:53 за місцевим часом у районі Аркола, що знаходиться поруч із Роузлендом.

відео дня

Президент округу Роббі Міллер підтвердив факт вибуху й повідомив, що через небезпеку місцева влада оголосила примусову евакуацію в радіусі однієї милі від підприємства.

В США лунають вибухи
В США лунають вибухи / фото: тг-канал Главред

Управління шерифа звернулося до громадян із закликом негайно залишити небезпечну зону й не повертатися, поки не буде окремого повідомлення.

Полум’я охопило десятки резервуарів, у яких зберігалися мастильні матеріали. Протягом дня на території заводу відбувалися повторні вибухи. За словами Міллера, пожежа й надалі триває, а фахівці Департаменту якості навколишнього середовища Луїзіани контролюють рівень забруднення повітря. Причини вибуху наразі невідомі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Компанія Smitty's Supply, заснована у 1960 році, вважається одним із найбільших приватних виробників мастильних матеріалів у США. Вона випускає моторні оливи, антифриз, гідравлічні рідини та інші продукти. У різних підрозділах компанії працює близько 450 осіб. Завод у Арколі має резервуарний парк загальним обсягом понад 8,7 млн галонів.

Новини США - останні деталі

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ракетними ударами Росії по американському заводу на території України. Він надав російському лідеру Володимиру Путіну два тижні для уникнення можливих наслідків для РФ. Відео із заявами Трампа активно поширюється в мережі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з листом до президента США Дональда Трампа щодо удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається до Угорщини та Словаччини. За даними видання, Трамп відповів досить різко.

CBS News повідомляло, що США засекретили дані про переговори України та Росії. Відтепер не можна ділитися інформацією про перебіг мирних переговорів з Росією навіть з розвідувальним альянсом "П'ять очей". Цей союз, створений після Другої світової війни, включає США, Велику Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

Більше цікавих новин:

Про джерело: ABC News

ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США заводы Дональд Трамп штат пожежа цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

10:40Україна
"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

09:15Світ
РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

Останні новини

10:57

Дупло - не вирок: перевірений спосіб продовження життя дереву

10:44

"Щоб душа померлого попрощалася з домом": чи можна прибирати вдома одразу після похоронуВідео

10:40

Чи зустрінуться Путін і Зеленський: в ISW розкрили приховані мотиви Кремля

09:58

Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

09:15

"РФ повинна виконати свою частину угоди": що задумав Путін

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
08:55

Молодик у Діві: кому зірки обіцяють успіх, любов і грошіВідео

08:49

РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район

08:06

Загинув, коли заходив на посадку: Україна втратила пілота винищувача МіГ-29

07:10

Де три відмінності між дівчатами з валізами: тільки найуважніший розгадає загадку

Реклама
06:19

Чи можливий мир із Росією?Погляд

05:36

Гороскоп на завтра 24 серпня: Скорпіонам - благословенний день, Водоліям - сварка

05:00

Фортуна буде на боці п’яти знаків зодіаку 23 серпня: хто серед щасливчиків

04:35

Павуки зникнуть назавжди: який спрей із двох інгредієнтів можна зробити власноруч

03:32

Учені знайшли "нову Землю": з'ясувалося, де ховається невідома планета

02:30

На яких простирадлах найкорисніше спати: ідеальний варіант для шкіри, волосся і міцного сну

01:38

Молодий місяць змінить все: які ТОП-3 знаки зодіаку отримають шанс від долі

00:50

РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

00:13

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

00:08

Напасть: з Кіркоровим сталася нова бідаВідео

22 серпня, п'ятниця
23:23

Ведучі телемарафону "Єдині Новини" знялися у зворушливому ролику

Реклама
22:28

Україна на межі серйозного дефіциту: названо причини стрибка цін на хліб

22:16

Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"Відео

21:58

Мертве море: чому найсолоніше озеро на Землі зникає

21:37

У Києва з'явився важливий аргумент: ексглава МЗС розкрив сценарій закінчення війниВідео

21:30

Не лише картопля - з чого насправді в Україні роблять чипсиВідео

21:14

Переговори США-Китай: чи готова Україна до них?Погляд

21:05

Таємниця прозорості: чому скло пропускає світло

20:33

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

20:29

США можуть з повітря прикрити коаліцію: ЗМІ про вироблення гарантій для України

19:58

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

19:45

Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

19:41

Історія та сучасність шиболетів: як слово стає зброєю

19:28

Рис вийде ідеально розсипчастим: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:27

"Мені абсолютно байдуже": Лоліта зважилася на радикальні заходи щодо доньки

19:26

Мистецтво, що об’єднує: хореограф Євген Кот допоміг здійснити мрію доньки українського захисника

19:10

Коли Путін зустрінеться з Зеленським?Погляд

18:38

В Україні "м'ясо для бідних" стало розкішшю - ціни зрівнялися з олениною

18:33

Відмова Трамп від участі в переговорах: ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва

18:24

5 цікавих фактів про англійську мову: що варто знати новачкам

18:21

Путініст Кіркоров злив усю правду про себе зрадниці Лорак - деталі

Реклама
18:02

Чому не можна прибирати 23 серпня: прикмети, які вбережуть від втрат

17:37

Чи були ваші предки угорцями: прізвище розповість про корінне походження

17:36

Іван Гелюх: DRI залучила €60 млн "зеленого" кредиту актуально

17:27

Володіють мудрістю з минулих життів: які знаки зодіаку вже були тут раніше

17:24

Убивство Фаріон: прокурори заявили про важливе зізнання обвинуваченого Зінченка

17:07

Чому ми плачемо від цибулі – секрети хімії та прості лайфхаки

16:39

Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

16:38

Долар стрімко полетів вгору: який курс валют чекає на українців 25 серпня

16:28

Скільки "з'їдають" популярні кросовери: реальний рейтинг витрат палива в УкраїніВідео

15:49

Чому котам не можна підстригати вуса: для чого вони потрібні насправді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти