Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

У США звучали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Що трапилося:

У США горить одне з найбільших підприємств із виробництва мастильних матеріалів

Через загрозу населенню оголошено обов'язкову евакуацію в радіусі однієї милі від місця події

У США на підприємстві з виробництва мастильних матеріалів прогриміли вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Влада була змушена оголосити евакуацію для жителів прилеглих територій. Про це пише ABC News, Fox8live і Timesnownews.

Надзвичайна подія сталася на заводі компанії Smitty's Supply, розташованому в окрузі Тангіпахоа, приблизно за два кілометри від міста Роузленд, штат Луїзіана. Повідомлення про вибух надійшло о 12:53 за місцевим часом у районі Аркола, що знаходиться поруч із Роузлендом.

Президент округу Роббі Міллер підтвердив факт вибуху й повідомив, що через небезпеку місцева влада оголосила примусову евакуацію в радіусі однієї милі від підприємства.

В США лунають вибухи / фото: тг-канал Главред

Управління шерифа звернулося до громадян із закликом негайно залишити небезпечну зону й не повертатися, поки не буде окремого повідомлення.

Полум’я охопило десятки резервуарів, у яких зберігалися мастильні матеріали. Протягом дня на території заводу відбувалися повторні вибухи. За словами Міллера, пожежа й надалі триває, а фахівці Департаменту якості навколишнього середовища Луїзіани контролюють рівень забруднення повітря. Причини вибуху наразі невідомі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Компанія Smitty's Supply, заснована у 1960 році, вважається одним із найбільших приватних виробників мастильних матеріалів у США. Вона випускає моторні оливи, антифриз, гідравлічні рідини та інші продукти. У різних підрозділах компанії працює близько 450 осіб. Завод у Арколі має резервуарний парк загальним обсягом понад 8,7 млн галонів.

