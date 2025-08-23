Полум'я до небес, оголошено евакуацію: у США пролунали вибухи, яка причина

Що трапилося:
- У США горить одне з найбільших підприємств із виробництва мастильних матеріалів
- Через загрозу населенню оголошено обов'язкову евакуацію в радіусі однієї милі від місця події
У США на підприємстві з виробництва мастильних матеріалів прогриміли вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Влада була змушена оголосити евакуацію для жителів прилеглих територій. Про це пише ABC News, Fox8live і Timesnownews.
Надзвичайна подія сталася на заводі компанії Smitty's Supply, розташованому в окрузі Тангіпахоа, приблизно за два кілометри від міста Роузленд, штат Луїзіана. Повідомлення про вибух надійшло о 12:53 за місцевим часом у районі Аркола, що знаходиться поруч із Роузлендом.
Президент округу Роббі Міллер підтвердив факт вибуху й повідомив, що через небезпеку місцева влада оголосила примусову евакуацію в радіусі однієї милі від підприємства.
Управління шерифа звернулося до громадян із закликом негайно залишити небезпечну зону й не повертатися, поки не буде окремого повідомлення.
Полум’я охопило десятки резервуарів, у яких зберігалися мастильні матеріали. Протягом дня на території заводу відбувалися повторні вибухи. За словами Міллера, пожежа й надалі триває, а фахівці Департаменту якості навколишнього середовища Луїзіани контролюють рівень забруднення повітря. Причини вибуху наразі невідомі.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Компанія Smitty's Supply, заснована у 1960 році, вважається одним із найбільших приватних виробників мастильних матеріалів у США. Вона випускає моторні оливи, антифриз, гідравлічні рідини та інші продукти. У різних підрозділах компанії працює близько 450 осіб. Завод у Арколі має резервуарний парк загальним обсягом понад 8,7 млн галонів.
Новини США - останні деталі
Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ракетними ударами Росії по американському заводу на території України. Він надав російському лідеру Володимиру Путіну два тижні для уникнення можливих наслідків для РФ. Відео із заявами Трампа активно поширюється в мережі.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з листом до президента США Дональда Трампа щодо удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається до Угорщини та Словаччини. За даними видання, Трамп відповів досить різко.
CBS News повідомляло, що США засекретили дані про переговори України та Росії. Відтепер не можна ділитися інформацією про перебіг мирних переговорів з Росією навіть з розвідувальним альянсом "П'ять очей". Цей союз, створений після Другої світової війни, включає США, Велику Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.
Більше цікавих новин:
- Чи стане Китай гарантом безпеки для України: у Пекіні дали неочікувану відповідь
- Обвал ціни на 12%: в Україні дешевшає популярний фрукт, де купити найвигідніше
- РФ накрили вибухи: в домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район
Про джерело: ABC News
ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред