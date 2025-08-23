РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

Окупантів на Покровському напрямку вдвічі більше, ніж мешканців міста до вторгнення РФ, заявив речник ОСУВ "Дніпро".

Ключові тези Трегубова:

На Покровському напрямку росіян удвічі більше, ніж населення міста до війни

Інтенсивність боїв на Лиманському напрямку зросла втричі

На Новопавлівському напрямку окупанти намагаються проникнути у Дніпропетровську область

На Покровському напрямку російських окупантів удвічі більше, ніж населення міста до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цієї кількості окупантів вистачило б для захоплення середньої європейської країни. Про це Суспільному повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Якщо перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових - я просто не знаю, як описати коректно масштаб. У Покровську населення до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо РФ фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - сказав він.

Також Тегубов розповів, що інтенсивність боїв на Лиманському напрямку зросла втричі. За його словами, противник намагається використовувати будь-яку можливість для просування.

"Зазвичай на Лиманському було десь 10 боєзіткнень, зараз вже мова йде здебільшого про 30. Якщо брати напрямок Серебрянського лісництва, де є можливість для просочення, там росіяни активно використовують кожну можливість. Намагаються просуватися вже по знищеній території. Прориву там не відбулося, хоча трішки потіснити наших їм вдалося", - зазначив Трегубов.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти продовжують спроби проникнення у Дніпропетровську область, однак українські військові, за словами речника, здебільшого діють у обороні. Вони не проводять активних контратак, а більше концентруються на відбитті спроб ворога закріпитися на нових позиціях.

"Інколи наглість росіян грає проти них. Як це було у випадку з виступом на Добропільському напрямку. Тоді вони трішки зариваються, проходять далі, ніж мали б, і там знищуються", - додав він.

Що відбувається на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що російські сили тривалий час нарощують активність у цьому районі.

За його словами, існує реальна загроза втрати міста та інших ділянок фронту.

"Біля Покровська зосереджено близько 110 тисяч російських військових - це розмір цілком пристойної великої європейської армії. Воювати проти такого угруповання, коли нас у рази менше, надзвичайно складно", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України повернули контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області. Російські війська продовжують спроби повернути селище, але українські захисники стоять непохитно.

Також на Добропільському напрямку ЗСУ та Нацгвардія провели зачистку кількох населених пунктів Донеччини: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. За три дні ворог зазнав 206 безповоротних втрат, 73 поранені та один полонений.

Як повідомляв Главред, раніше Трегубов зазначив, що російські війська активно наступають на кількох напрямках, проте збереження такого темпу можливе лише до осені, орієнтовно до жовтня. Проблеми виникнуть не через брак особового складу, а через складні умови для підтримки інтенсивності атак.

