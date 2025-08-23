У Юрія Нікуліна залишився син і онук, який продовжує його справу.

Онук популярного за радянських часів артиста Юрія Нікуліна став його копією.

Як пишуть російські пропагандисти, Максим Нікулін прийшов на могилу свого діда в річницю його смерті.

Присутні на кладовищі зазначили, що чоловік неймовірно стає схожим на свого знаменитого діда.

Максим - молодший онук клоуна, син його єдиного сина. Він закінчив МХАТ і, продовжуючи сімейну справу, працює в цирку на Цвітному бульварі (яким колись керував його дід) заступником керівника гастрольного відділу. Відомо, що Максим одружений і має доньку Анну 2017 року народження.

