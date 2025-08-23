Онук Юрія Нікуліна здивував схожістю із зіркою Діамантової руки

Коротко:
- Чим займається онук Нікуліна
- Який він має вигляд
Онук популярного за радянських часів артиста Юрія Нікуліна став його копією.
Як пишуть російські пропагандисти, Максим Нікулін прийшов на могилу свого діда в річницю його смерті.
Присутні на кладовищі зазначили, що чоловік неймовірно стає схожим на свого знаменитого діда.
Максим - молодший онук клоуна, син його єдиного сина. Він закінчив МХАТ і, продовжуючи сімейну справу, працює в цирку на Цвітному бульварі (яким колись керував його дід) заступником керівника гастрольного відділу. Відомо, що Максим одружений і має доньку Анну 2017 року народження.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про стан Наді Дорофєєвої після недавньої госпіталізації. Українська співачка зазначила, що через стрес у неї утворилася низка проблем із фізичним і ментальним здоров'ям.
Також наречений Лесі Нікітюк, український військовий Дмитро Бабчук, показав кумедний подарунок від ведучої, який він сприйняв, незважаючи на комічність, як ознаку справжнього кохання.
Вас також може зацікавити:
- Дівчина актора Костянтина Темляка звинуватила його в насильстві та аб'юзі: важкий пост
- Помер популярний російський актор Іван Краско
- "Обманювала в усьому": ексдружина померлого актора Краско звинуватила у брехні його доглядальницю
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред