Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

Руслана Заклінська
23 серпня 2025, 19:35
Президент України підписав нові укази про санкції, які вдарили по найближчому колу Путіна.
Зеленський запровадив санкції проти родичів Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Що відомо:

  • Зеленський підписав укази про санкції проти осіб та компаній, причетних до РФ
  • Перший указ синхронізує санкції з Канадою (139 осіб/компаній)
  • Другий – проти 28 громадян різних країн, зокрема українців і іранців

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії Росії проти України. Про це повідомив глава держави у Telegram, а також йдеться в указах №612/2025, №613/2025.

Перший указ спрямований на синхронізацію українських санкцій з канадськими. Під ці обмеження потрапили 139 фізичних та юридичних осіб, що прямо або опосередковано працюють на російську військову машину.

"Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", - зазначив Зеленський.

Другим указом запроваджені санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають Росії утримувати окупаційний режим та фактично спонсорують агресора. Під саккції потрапили четверо громадян Ірану, а решта - Росії та України. Серед українців у списку:

  • "воєнкори" Олена Бобкова, Ренат Шавло, Олексій Гавриш та Дмитро Макеєв;
  • ексрадниця ватажка "ЛНР" Юлія Величко;
  • "омбудсмен" в окупованій Херсонській області Сергій Георгієв;
  • кримські підприємці Володимир Вилегжанін і Володимир Котеляк;
  • власники казино Pin-Up Ігор та Марина Ільїни.

"По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - наголосив президент.

Серед тих, на кого накладено обмеження, опинилися:

  • Людмила Очеретна - колишня дружина президента РФ Володимира Путіна;
  • Артур Очеретний - її нинішній чоловік;
  • Михайло Путін - двоюрідний брат Володимира Путіна;
  • Михайло Шеломов - племінник президента РФ;
  • Ігор Зеленський - російський балетмейстер та колишній чоловік доньки Путіна;
  • інші наближені до Кремля особи та бізнесмени, причетні до фінансування війни.

Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торговельних операцій і транзиту, заборону участі у приватизації та державних закупівлях та інші обмежувальні заходи строком на 10 років.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Чи вплинуть санкції на РФ

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що санкції президента США Дональда Трампа проти покупців російської нафти можуть завдати серйозного удару по економіці РФ. На його думку, обмеження зменшать здатність Кремля фінансувати війну проти України та можуть стати фактором внутрішньополітичної нестабільності в Росії, навіть потенційно спричинити палацовий переворот, якщо влада не знайде альтернативних джерел фінансування війни.

"Те пожвавлення санкцій і ринкового тиску, про яке ми говорили на початку - коли "зашморг" затягується саме через санкції та ринковий тиск із боку США - я думаю, точно дасть ефект", - наголосив Новак.

Санкції проти російських компаній

Окремо введено санкції проти російських компаній, серед яких:

  • АТ "Група Арнест" - виробництво косметики та побутової хімії;
  • ТОВ "Пивоварна компанія Балтика" - пивоваріння;
  • АТ "ВГ Інвест";
  • АТ і ТОВ "Група компаній Вмєстє";
  • ПАТ "Юніпро" - енергетика;
  • АТ "Отеко" - логістика та нафтова інфраструктура.

До цих підприємств застосовано блокування активів, обмеження торгівлі, заборону на передачу технологій, участь у спільних проєктах та інші санкційні заходи на 10 років.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 17 серпня Україна ввела санкції проти російських та китайських компаній, залучених до розробки ударних дронів із використанням штучного інтелекту. Обмеження спрямовані на ключові ланцюги виробництва БПЛА, здатних завдавати значних втрат на полі бою.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "хитра" і добре ухиляється від санкцій. Водночас він наголосив, що потрібна угода, щоб зупинити загибель людей.

Крім цього, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що нових санкцій проти Росії наразі не планують, попри заяви Трампа. За його словами, чинні обмеження вже сильно впливають на РФ

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

санкції війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії війна Росії та України
21:59Фронт
21:22Війна
