Улюблена риба українців стає розкішшю: ціни підскочили за рік на 14%

Вартість одного з улюблених продуктів українців зросла на 1,66 гривні за місяць.

https://glavred.net/economics/lyubimaya-ryba-ukraincev-stanovitsya-roskoshyu-ceny-podskochili-za-god-na-14-10692116.html Посилання скопійоване

В Україні різко дорожчає морожена риба / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

У липні ціни на морожену рибу в Україні зросли на 0,8%

Середня вартість риби у липні - 198,43 грн/кг

У порівнянні з липнем 2024 року ціни піднялися на 14%

В Україні впродовж місяця зросли ціни на морожену рибу. У липні середня споживча вартість продукту піднялася на 0,8%. Про це пише AgroTimes з посиланням на дані Державної служби статистики.

Середня вартість мороженої риби в липні склала 198,43 грн за кілограм, тоді як у червні вона становила 196,77 грн за кілограм. Отже, ціна мороженої риби зросла на 1,66 грн за місяць.

відео дня

Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання більш відчутне. У липні 2024 року середня вартість мороженої риби складала 174,13 гривні за кілограм, тобто за рік ціни зросли на 14%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на м'ясо

Економіст Олег Пендзин пояснив, що ціни на свинину, м'ясо птиці, молочні продукти та яйця напряму залежать не лише від врожаю та вартості кормів, а й від платоспроможності населення. Він наголосив, що у споживчому кошику головним чинником формування ціни є співвідношення попиту та пропозиції.

"Чим багатші ми стаємо, тим більше вживаємо м’яса та молочки, чим бідніші – тим більше їмо хліба і картоплі", - зазначив економіст.

За його словами, нині попит на м’ясо в Україні знижується через брак коштів у населення. Це стримує і зростання цін, адже за рік сало подорожчало лише на 7%, тоді як картопля зросла в ціні вдвічі.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні цього тижня помітно знизилися ціни на білокачанну капусту через слабкий попит та погану якість овочів. Господарства пропонують капусту за 6-15 грн за кілограм.

Також стрімко дешевшають яблука нового врожаю. З початку тижня ціни впали приблизно на 12% й фермери продають плоди по 35–45 грн за кілограм.

Як повідомляв Главред, в Україні м'ясо нутрій продається до 500 грн/кг. Його вартість дорівнює кілограму оленини.

Читайте також:

Про джерело: AgroTimes AgroTimes — це українське галузеве медіа, яке спеціалізується на висвітленні тем, пов’язаних із аграрним сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред