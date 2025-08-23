Легендарна Серена Вільямс приголомшила секретом свого схуднення

Тенісистка поділилася своїм секретом схуднення і показала, який вигляд має в купальнику.

Серена Вільямс сильно схудла/ колаж: Главред, фото: instagram.com/serenawilliams

Коротко:

За рахунок чого схудла Серена Вільямс

Як вона тепер виглядає

Семиразова переможниця Вімблдону, американська тенісистка Серена Вільямс продемонструвала свою струнку фігуру в сміливому купальнику, повідомивши про прийом препарату для схуднення.

Як пише Page Six, 43-річна спортсменка позувала для серії знімків у четвер у яскраво-жовтому суцільному купальнику.

Серена Вільямс схудла на 13 кілограмів / Фото Instagram/ serenawilliams

"Меланіновий, ніжно-жовтий", - підписала вона в каруселі в Instagram, і шанувальники тут же розхвалили її в коментарях.

"Ти маєш приголомшливий вигляд", - написав один фанат. "Яке тіло", - додав інший.

Серена Вільямс схудла на 13 кілограмів / Фото Instagram/ serenawilliams

Вільямс розповіла, що схудла на понад 13,5 кг за допомогою препарату.

Серена Вільямс схудла на 13 кілограм / Фото Instagram/ serenawilliams

"Я почуваюся чудово", - розповіла вона. "Я почуваюся дуже добре і здоровою. Я відчуваю легкість як фізичну, так і душевну", - написала вона.

