Легендарна Серена Вільямс приголомшила секретом свого схуднення

Семиразова переможниця Вімблдону, американська тенісистка Серена Вільямс продемонструвала свою струнку фігуру в сміливому купальнику, повідомивши про прийом препарату для схуднення.
Як пише Page Six, 43-річна спортсменка позувала для серії знімків у четвер у яскраво-жовтому суцільному купальнику.
"Меланіновий, ніжно-жовтий", - підписала вона в каруселі в Instagram, і шанувальники тут же розхвалили її в коментарях.
"Ти маєш приголомшливий вигляд", - написав один фанат. "Яке тіло", - додав інший.
Вільямс розповіла, що схудла на понад 13,5 кг за допомогою препарату.
"Я почуваюся чудово", - розповіла вона. "Я почуваюся дуже добре і здоровою. Я відчуваю легкість як фізичну, так і душевну", - написала вона.
