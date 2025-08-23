Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

Погода в Україні різко зміниться – до чого варто бути готовими.

Погода в Україні - якою буде погода в Україні на День незалежності/ фото: УНІАН

Якою буде погода в Україні на День незалежності, 24 серпня

Де можливі дощі

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у неділю, 24 серпня, відзначиться холодними температурами повітря у низці регіонів.

На початку доби, вночі та вранці, дощі пройдуть у західних областях, вдень та до вечора 24 серпня опади поширяться на північну та центральну частину. У східних областях буде сухо, опади не передбачаються. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У південній частині буде переважно без опадів, хіба що аж ввечері завтра є ймовірність локальних дощів.

Вітер очікується північно-західним, помірним, час від часу рвучким.

"Температура повітря спекою не дошкулятиме. Навпаки. Найближчої ночі в Україні буде холодненько, +8…+12 градусів, на півдні та сході +12…+16 градусів. Вдень очікується на півночі, заході та на Вінниччині лишень +15…+19 градусів, на півдні, у більшості центральних областей та на сході +20…+25 градусів, на південному сході до +27 градусів", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 24 серпня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 24 серпня/ meteoprog

Погода в Києві на День незалежності

У Києві на День Незалежності вночі, вранці та в першій половині дня опадів не очікується. Але з обіду 24 серпня в столиці атмосферний фронт зумовить дощ.

"Температура повітря буде невисокою, максимально +18…+20 градусів. І плюс поривчастий вітерець", – додала Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

