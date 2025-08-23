Якою буде погода в Україні на День незалежності: українцям варто бути готовими

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на День незалежності, 24 серпня
- Де можливі дощі
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у неділю, 24 серпня, відзначиться холодними температурами повітря у низці регіонів.
На початку доби, вночі та вранці, дощі пройдуть у західних областях, вдень та до вечора 24 серпня опади поширяться на північну та центральну частину. У східних областях буде сухо, опади не передбачаються. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
У південній частині буде переважно без опадів, хіба що аж ввечері завтра є ймовірність локальних дощів.
Вітер очікується північно-західним, помірним, час від часу рвучким.
"Температура повітря спекою не дошкулятиме. Навпаки. Найближчої ночі в Україні буде холодненько, +8…+12 градусів, на півдні та сході +12…+16 градусів. Вдень очікується на півночі, заході та на Вінниччині лишень +15…+19 градусів, на півдні, у більшості центральних областей та на сході +20…+25 градусів, на південному сході до +27 градусів", – розповіла синоптикиня.
Погода в Києві на День незалежності
У Києві на День Незалежності вночі, вранці та в першій половині дня опадів не очікується. Але з обіду 24 серпня в столиці атмосферний фронт зумовить дощ.
"Температура повітря буде невисокою, максимально +18…+20 градусів. І плюс поривчастий вітерець", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, похолодання накриє всю Україну, температура впаде на 5-8 градусів – стала відома дата. В Україні різко стане холодніше. Також у низці областей очікуються дощі з грозами.
Також раніше повідомлялося, що болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск – українцям видали важливе попередження. Погода в Україні різко зміниться, і це вплине на самопочуття українців у багатьох областях.
Нагадаємо, повідомлялося, що влупить +9, литимуть грозові дощі з градом – до України наближається потужний шторм. У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження.
Вас також може зацікавити:
- Чим відрізняються два хлопці, які їдять суші: відповідь треба знайти за 18 секунд
- Як вибрати стиглий кавун: треба звернути увагу на одну єдину ознаку
- Тест на уважність: де захована літера А – її треба знайти всього за 5 секунд
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред