Росія перекинула резерви через 'прорив ЗСУ': подробиці боїв у Курській області

Міноборони РФ стверджує, що нібито відбиває атаки ЗСУ та завдає вогневого ураження військам у Курській області.

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РФ відправляє резерви в Курську область / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Росія перекинула резерви до прикордонної ділянки в Курській області після заяв про нібито прорив українських військових. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бойові дії. Про це повідомило Міноборони країни-агресорки Росії в Telegram.

У російському відомстві стверджують, що прорив стався вранці. Окупанти заявляють, що 300 українських військових зі складу 22-ї механізованої бригади за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованх машин нібито атакували позиції РФ біля села Ніколаєво-Дар'їно та хутора Олешня в Курській області.

Російські військові переконують, що відбивають атаки та завдають вогневого ураження українським військам, які перебувають у Курській області, а також тих, хто розташований на території Сумської області. Міністерство оборони РФ заявило, що штурмова авіація завдала удари по зосередженням української живої сили та техніки в районах Басівки, Журавки, Хотень, Юнаківки, Біловодів і Хропівщини.

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"По бронетехніці противника ефективно застосовується армійська авіація. У район зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ не забули похвалитися своїми "успіхами". Окупанти стверджуюють, що нібито знищили 16 одиниць бронетехніки ЗСУ, зокрема шість танків, дві бойові машини піхоти та чотири бронетранспортери.

Водночас місцеві пабліки повідомляють, що мешканці Суджанського району намагаються терміново евакуюватися до Курська. Українські військові нібито перебувають поблизу міста Суджа.

При цьому, кадировці з "Ахмата", які були мали зупинити наступ українських військ, не змогли виконати свою місію та відступили на більш вигідні позиції.

Дивіться відео з росіянами, яких взяли в полон в Курській області РФ:

Вибухи в РФ та прорив кордону - що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 6 серпня, в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про сильний обстріл прикордонного міста Суджа українськими силами. Через ракетну небезпеку в Курську зупинилися всі громадські транспортні засоби.

Вибухи пролунали в кількох містах, зокрема в Суджі, Коренєвому, Льговському, Білівському, Курчатовському та Жовтневому районах.

Російські пропагандисти звинувачують українські війська прориві на кількох ділянках держкордону у Курській області, зокрема в Суджанському районі. Вони повідомляють про бій з використанням важкої техніки. Проте офіційних підтверджень від української сторони щодо боїв у Курській області не надходило.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що ймовірний прорив українських сил у Курській області є частиною стратегічних дій для ослаблення російських позицій і забезпечення безпеки на прикордонних територіях.

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 серпня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Курську - росіяни поскаржилися на атаку дронів.

Що за місто Курськ? Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

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