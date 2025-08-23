Шість тисяч Шахедів на місяць: РФ планує збільшити масштаби ударів по Україні

Масштабні удари РФ по Україні відбуваються в середньому кожні 8 днів.

Виробництво Шахедів в Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ хоче збільшити виробництво Шахедів

Наразі вартість одного такого дрона варіюється від 20 до 50 тисяч доларів

Відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки

Країна-агресор Росія планує виробляти понад 6 тисяч дронів типу Шахед щомісяця. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, джерело в українській розвідці розповіло, що виробництво дронів в Росії не тільки збільшується, але й стає дешевшим, ніж на початку війни, коли Москва закупляла їх у Тегерана.

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Джерело видання говорить, що це сталося завдяки масштабному виробництву Шахедів на заводі безпілотників "Алабуга" в Татарстані.

В CNN додають, що Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість Шахед-136 варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон. Водночас, один перехоплювач ракет "земля-повітря" може коштувати понад 3 млн доларів.

"(Така - ред.) відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки", - наголошує видання.

Так, на початку війни великі залпи ракет і безпілотників відбувалися приблизно раз на місяць. Наразі, згідно з аналізом CSIS, такі атаки відбуваються в середньому кожні 8 днів.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Запаси ракет та дронів в Росії

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран говорить, запас у росіян є до кінця року.

За його словами, в Кремлі вважають, що наробили достатньо ракет, але інтенсивність бойових дій змінюється та відбувається активна робота ГУР.

"Є певна злагоджена робота нашого ГУР, СБУ та інших підрозділів, які регулярно проводять операції. От, наприклад, у Криму було знешкоджено 4-5 військових літаків. Навіть їхні ракетні атаки — це щоденний "мінус" із балансу. Це ж не просто ракета або Шахед вилітає", - наголосив він.

Економіст підкреслив, що виготовити Шахед разом із боєкомплектом – це приблизно 50 тисяч доларів.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 серпня російські окупанти вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. Внаслідок російської атаки постраждали 12 людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія встановила один зі своїх шалених антирекордів. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках та людях.

В Повітряних силах говорили, що 21 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. Із них 574 дронів та 40 ракет.

