Військовий експерт пояснив, що стоїть за словами Макрона про відправлення військ в Україну

За словами Олександра Коваленка, заява президента Франції Еммануеля Макрона має не тільки політичний, а й історичний контекст.

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Що стоїть за заявою Макрона про відправлення військ в Україну - пояснення Олександра Коваленка / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Заява президента Франції Макрона про можливе введення військ в Україну - аж ніяк не лише політична риторика. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Я думаю, що заява Макрона - не тільки політична риторика. Зараз не тільки Україна, а й Європа переживає дуже непростий історичний період. Це зоряний час для Макрона, коли він може продемонструвати себе в ролі активного і дієвого політика, здатного ухвалювати непопулярні рішення. Відправлення військ в Україну - адже непопулярне рішення, причому не тільки в Європі. Країни Європи, як це вже було за часів Другої світової війни, досі не зрозуміли, що вони перебувають у стані Третьої світової. Сучасна Росія - така сама нацистська Німеччина, яка загрожувала всій Європі. Розуміння ситуації й усвідомлення цього факту дуже повільне", - сказав він.

За словами Коваленка, вищевказана заява Макрона має не тільки політичний, а й історичний контекст.

"Президент Франції Макрон - перший із лідерів Європейського Союзу, який відкрито заявляє про загрозу, яка походить від Росії, необхідність військової допомоги Україні, консолідації та формування коаліції. Тому заява Макрона має не тільки політичний, а й історичний контекст. Про Макрона пам'ятатимуть як про першого європейського лідера, який почав відкрито говорити про загрози Європі", - підсумував він.

Відправлення військ союзників в Україну - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Дивіться на відео інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Відправка західних військ в Україну - що відомо про ініціативу Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАТО може прямо втрутитися у війну з Росією проти України, якщо російські окупанти зламають лінію оборони ЗСУ на північному заході України або спровокують військові дії проти країн Балтії, Польщі чи нападуть на Молдову.

Коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливе розміщення західних військ в Україні, очільник МЗС Польщі Сікорський вважає, що краще поставити Путіна в ситуацію, коли він не знає, якої реакції очікувати від Заходу, а не заздалегідь виключати певні можливості.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що ідея Макрона про розміщення західних військ в Україні є неправильною і може призвести до ескалації конфлікту.

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