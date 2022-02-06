Військова техніка в Білорусі підійшла до кордону України: нові знімки

Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України / MAXAR TECHNOLOGIES, CNN

Приватна американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, на яких видно концентрацію військової техніки у трьох місцях у Білорусі в межах 50 кілометрів від кордону з Україною, повідомляє видання Reuters.

Супутникові знімки, опубліковані в неділю, 6 лютого, показали деталі військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною напередодні спільних навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", які відбудуться 10-20 лютого.

Знімки показують, що оснащені ракетами, реактивними системами залпового вогню і штурмовиками підрозділи були перекинуті в Білорусь в трьох точках неподалік від кордону з Україною.

Maxar Technologies повідомила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Річиці і Лунінця. Всі об'єкти знаходяться в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Компанія ідентифікувала на знімках 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" і реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новому сценарії Росії щодо військової інтервенції в Україну.

Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що в Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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