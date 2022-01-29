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Масштабну агресію Росії проти України ще можна запобігти - Пентагон

29 січня 2022, 08:04

Поки невідомо, яке рішення ухвалив Путін, проте Пентагон зберігатиме фокус уваги на ситуації.

Пентагон
Глава Пентагону заявив, що масштабну агресію Росії проти України ще можна запобігти / Reuters

Досі існують можливості запобігти масштабній агресії Росії проти України, переконаний міністр оборони США Ллойд Остін.

"Конфлікт не є неминучим. Досі залишаються час і простір для дипломатії", - розповів Остін на пресконференції в Пентагоні, повідомляє Укрінформ.

Глава Пентагону заявив, що Сполучені Штати Америки, а також союзники і партнери запропонували Росії шлях припинення кризи і зміцнення безпеки, і Міноборони США продовжить підтримувати ці дипломатичні зусилля.

За його словами, США залишаються відданими справі про допомогу Україні, в тому числі шляхом надання військової підтримки. Остін нагадав, що з 2014 року США забезпечили $2,7 млрд оборонної допомоги Україні, а за минулий рік підтримка становила $650 млн. У грудні президент Байден затвердив додаткові $200 млн, що забезпечило надання Україні ракет Javelin, іншої протитанкової зброї, гранатометів, артилерійських і стрілецьких боєприпасів.

Остін також звернув увагу на те, що Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч з європейськими союзниками. Це, за його словами, включає в себе посилення безпеки східного флангу НАТО.

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На прохання поділитися оцінками можливого наступу РФ, Міністр оборони США нагадав, що на кордоні з Україною досі залишається понад 100-тисячний контингент російських військ, і подальше їх скупчення збільшує можливі варіанти дій Москви.

Він також зазначив, що поки невідомо, яке рішення ухвалив Путін, проте Пентагон зберігатиме фокус уваги на ситуації.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні.

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