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Агресія Росії, поразка для Путіна і санкції: підсумки переговорів Зеленського і Джонсона в Києві

1 лютого 2022, 20:50

За словами Джонсона, Британія разом з іншими країнами готує санкції проти Росії.

Зеленський, Джонсон
Зеленський і Джонсон / Reuters

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провели переговори 1 лютого в Києві.

Під час спільної пресконференції Зеленський заявив, що будь-які санкції дієві до вторгнення, а не після.

На його думку,"профілактика краще, ніж реанімація".

Санкції проти Росії

"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування РФ. Тут моя думка відома: будь-які заходи дієві "до", А не "після". Профілактика краще реанімації. Це доводить і недавнє британське рішення", - заявив Зеленський, маючи на увазі заяву Лондона про те, що в разі вторгнення будуть введені найжорсткіші санкції проти Росії.

За словами Джонсона, Британія разом з іншими країнами готує санкції проти Росії, які будуть введені, "як тільки нога російського солдата перетне кордон".

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Переговори з Росією

Зеленський заявив, що українська влада веде переговори в декількох форматах з Росією. Однак, підкреслив глава держави, це не просто.

"Ми паралельно (з" Нормандією - ред.) ведемо багато переговорів щодо тристоронніх форматів і щодо двосторонніх форматів з РФ. Це не просто, але ніхто не скаржиться, тому що ми все одно всіх переможемо", - заявив він.

Поразка для Путіна

Прем'єрміністр Великобританії заявив, що вторгнення РФ в Україну стане поразкою для президента РФ Володимира Путіна.

При цьому він підкреслив, що вторгнення може стати політичною і гуманітарною катастрофою.

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою Путіна, який говорить, що піклується про інтереси українського народу", - заявив прем'єр Британії.

Британія виділить 120 млн Україні

Борис Джонсон заявив про виділення Україні додатково 88 млн фунтів (майже 119 млн доларів). Він додав, що ця фінансова допомога допоможе захистити країну від російського впливу.

"Сьогодні я оголосив про додаткове виділення 88 млн фунтів на підтримку системи належного управління та підтримки незалежності енергосистеми України. Це має захистити від зловмисного впливу (РФ - ред.)", - сказав Джонсон.

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Україна очікує відведення військ РФ

"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від наших кордонів. Це дуже важливий сигнал і єдина правдива відповідь РФ на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію. Не треба слів, треба зробити такий крок", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що уздовж кордонів України сьогодні знаходяться близько 100 тисяч російських військових.

"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться уздовж кордонів України", - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський Борис Джонсон російське вторгнення
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