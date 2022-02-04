Мета України - враховувати всі ризики: Кулеба заявив про готовність Києва до ударних сценаріїв Росії

Росія може зробити все для того, щоб спровокувати війну - Кулеба / УНІАН

Відомостям зі США про можливі плани Росії з фабрикації приводу для нового військового вторгнення в Україну не треба дивуватися. Москва здатна на будь-які кроки з метою провокації війни. Київ повинен враховувати всі ризики і потенційні сценарії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю CNBS він розповів про те, що не здивувався інформації з Вашингтона про плани Москви щодо створення приводу для проведення нової військової операції проти України. На думку дипломата, російська держава може піти на різні сценарії з метою провокації війни.

читайте такожУ Байдена несподівано змінили оцінку можливості вторгнення РФ в УкраїнуКрім того, як розповів глава МЗС, Штати попередили Київ про наявність такої інформації ще до того, як Держдеп зробив офіційну заяву.

"Наразі ми з нетерпінням очікуємо на подробиці. Але якщо ви запитаєте мене, чи є щось, чого Росія не могла б зробити, щоб спровокувати війну, моя відповідь буде негативною. Все можливо, і ми повинні враховувати всі ризики", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань Washington Post та New York Times з посиланням на чиновників США поширили інформацію, згідно з якою розвідка отримала зведення про затвердження у Москві нового сценарію щодо військового вторгнення РФ на територію України. Йшлося про те, що Москва може використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході України або у Росії.

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У США офіційно підтвердили такі відомості. Агентство національної безпеки повідомило, що в неправдивому відео, яке має скомпрометувати Україну, планують задіяти акторів.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію зі США, заявив, що схожі відомості раніше вже з'являлися. Втім,"так нічого і не відбувалося".

В уряді Британії вважають, що Росія намагається створити привід для військового вторгнення в Україну, і розглядає для цього сценарій, пов'язаний зі звинуваченням Києва в нападі.

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