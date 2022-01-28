Кулеба поспілкувався з делегацією Конгресу США: обговорили агресію Росії та санкції

Кулеба провів переговори з делегацій Конгресу США / фото МЗС України

У п'ятницю, 28 січня, відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та делегації Конгресу США. Сторони підняли питання комплексного стримування агресії з боку Російської Федерації, інформує пресслужба МЗС.

Під час зустрічі Кулеба відзначив єдність міжнародної спільноти та України, яка є ключовим чинником сьогодні у збереженні та захисті миру. Також міністр зазначив, що візит високопоставлених іноземних гостей в Україні відіграє чималу роль у стримуванні агресії з боку Росії.

"Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну і одностайну позицію обох партій Конгресу США", - заявив Дмитро Кулеба.

Які теми обговорювали сторони:

втілення комплексного пакету стримування Російської Федерації;

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України;

пакет жорстких санкцій проти Росії;

поглиблення взаємодії безпеки з нашою країною;

підтримку з боку США та партнерів стабільності економіки та фінансової системи України.

Як зазначив Кулеба, єдиний спосіб, яким Російська Федерація може довести власне небажання щодо повномасштабного вторгнення на територію України є продовження нею дипломатичних переговорів.

"Він зауважив, що завершенням російської агресії проти України буде не тільки деескалація Росією нинішньої напруги, а повне повернення тимчасово окупованих РФ територій України, територій в Донецькій і Луганській областях і Криму політико-дипломатичний шляхом", - пише пресслужба МЗС.

Реклама

Санкції проти Росії

Як повідомляв Главред, в Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT і санкції щодо проекту Північний потік-2. Ініціатори пропонують прийняти законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

Британський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Тим часом Європейський Центробанк попередив фінансові організації Європи, представлені в Росії, про ризики, які для них несуть санкції у разі вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, ЄЦБ попросив банки повідомити, які дії будуть робити банки, якщо російські організації будуть відрізані від системи SWIFT.

Читайте також: