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У Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в Україну

3 лютого 2022, 21:22

Західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Пісок
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на нову заяву США в підготовці провокації для вторгнення в Україну.

У Кремлі заявили, що раніше озвучувалися схожі ідеї, передає ТАСС.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - відзначив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Що заявили в США

Західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема, нібито Москва має намір використовувати фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Після цього Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило дану інформацію про плани Росії.

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У фейковому відео нібито повинні були брати участь актори, які зображували б "скорботних" і тіла "убитих".

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі в січні з посиланням на розвідку США заявляли, що Росія може піти на провокацію на Донбасі за кілька тижнів до військового вторгнення на територію України. Як стверджували американці, мова йде про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором".

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували статтю, в якій говорилося про те, що біля українських кордонів вже більше 127 000 російських військових. У відомстві не виключили сценарію ракетних ударів Росії по стратегічних об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою передислокація військ в прикордонні з Україною території пов'язана з напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої маневри "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про небувалі санкції проти Москви у разі нової військової атаки на Україну. Російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом.

читайте такожУ Байдена несподівано змінили оцінку можливості вторгнення РФ в Україну

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