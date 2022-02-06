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Макрон зізнався, чого очікує від зустрічі з Путіним у Москві

6 лютого 2022, 21:28

Він заявив, що не можна вирішити який-небудь конфлікт, якщо не розмовляти з Москвою.

Еммануель Макрон
Макрон поділився очікуваннями від зустрічі з Путіним / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його візит до Москви і активний діалог з Росією спрямовані на недопущення можливого вторгнення в Україну.

"Я читав або чув, як високопоставлені чиновники говорять про майбутні операції протягом останніх декількох тижнів. Інтенсивність діалогу, який у нас був з Росією, і цей візит до Москви, швидше за все, завадять цьому статися. Далі ми обговоримо умови деескалації. Слід бути дуже реалістичним. Ми не отримаємо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми і жести взаємної довіри", - сказав Макрон в інтерв'ю Le Journal du dimanche.

Він заявив, що не можна вирішити який-небудь конфлікт, якщо не розмовляти з Москвою, маючи на увазі запропонований ним і Ангелою Меркель саміт ЄС-Росія, який так і не відбувся.

"Тому що тоді ми дозволяємо іншим говорити від нашого імені, І ми також не можемо сприяти нашій колективній безпеці", - сказав Макрон.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новому сценарії Росії щодо військової інтервенції в Україну.

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Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що в Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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