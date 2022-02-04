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"Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви

4 лютого 2022, 16:55

У Лондоні не готові коментувати дані розвідки, проте впевнені в агресивних планах Москви проти Києва.

війська РФ
Росія намагається створити привід для нападу на Україну - спікер британського прем'єра Джонсона / Reuters

У британського уряду є "висока впевненість" у тому, що Москва намагається створити привід для організації військового вторгнення на територію України. Йдеться про сценарій, пов'язаний зі звинуваченням України в нападі. Про це заявив спікер прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Як повідомляє Reuters, офіційний Лондон не готовий коментувати дані американської розвідки про новий сценарій щодо військової операції Росії проти України, проте британці вважають, що Москва дійсно шукає привід для того, щоб виправдати військову атаку проти української держави.

читайте такожВійськове вторгнення в Україну призведе до великої війни у Європі: Зеленський звернувся до Росії"Я не можу коментувати конкретні розвіддані, але у нас є висока впевненість, що Росія планує створити привід, звинувативши Україну в нападі, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", - підкреслив прессекретар Джонсона.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американське видання The Washington Post і журналісти New York Times з посиланням на офіційні особи США повідомили, що американська розвідка має дані про новий сценарії Росії щодо військового вторгнення в Україну. Згідно з відомостями преси, Москва має намір використовувати фейкові відеоматеріали з, мовляв,"нападом українців" на російськомовних на сході України, або на російській території.

В Агентстві національної безпеки Штатів підтвердили цю інформацію. Вказується, що, згідно зі сценарієм, в неправдивому відео планують задіяти акторів.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про нові плани Росії щодо військового вторгнення в Україну, сказав, що подібні відомості вже з'являлися, проте "так нічого і не відбувалося".

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