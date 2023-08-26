Путін давно не з'являвся на публіці: Буданов розповів про двійників диктатора РФ

Відеозвернення до учасників саміту БРІКС записував двійник Володимира Путіна, впевнений Кирило Буданов.

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Кирило Буданов розповів про двійників Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував інформацію про те, що диктатор Володимир Путін використовує двійників.

За його словами, востаннє президента країни-агресора РФ бачили ще 26 червня 2022 року. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами глави військової розвідки України, мова йде про самого президента РФ, а не про його двійників.

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Він каже, що відеозвернення до учасників саміту БРІКС також записував двійник Путіна.

При цьому глава ГУР не виключив, що господар Кремля не з'являється на публіці через погіршення стану свого здоров'я.

"Давайте так: того, до якого всі звикли сприймати, востаннє бачили приблизно 26 червня 2022 року", — додав Буданов.

Раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як визначити двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

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