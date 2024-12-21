"Помер і лежить у морозилці": з'явилася несподівана версія про двійника Путіна

Олександр Сотник переконаний у тому, що двійники потрібні Володимиру Путіну для збереження влади.

https://glavred.net/world/umer-i-lezhit-v-morozilke-poyavilas-neozhidannaya-versiya-o-dvoynika-putina-10624037.html Посилання скопійоване

/ russsoprot - LiveJournal

Важливо:

Двійники потрібні Путіну для збереження влади

Путін міг себе роздеркалити кількома двійниками

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання про двійників російського диктатора Володимира Путіна.

"Я завжди вірив, що вони (двійники Путіна, - ред.) є. Але і говорив про те, що справжній Путін теж існує", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас публіцист скептично ставиться до версії про смерть Путіна і про те, що РФ керує його двійник.

"Є ж ті, хто стверджують, що Путін помер і лежить у морозилці, але я так не думаю. Справжній Путін існує", - зазначив він.

Журналіст також переконаний у тому, що двійники потрібні Путіну для збереження влади.

"Просто таким чином влада в РФ влаштована: якщо оточення знає, що цар несправжній, одразу починається стрілянина очима в пошуках справжнього іншого царя. Тому справжній Путін існує, але міг себе роздеркалити кількома двійниками-трійниками. Це спецоперація, Путін же гебешник", - додав Сотник.

Дивіться відео - чат з Олександром Сотником:

Раніше було розкрито інформацію про використання двійників Путіна. Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

Як відомо, раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна, повідомляв Главред.

Більше новин:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред