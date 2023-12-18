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Що відомо про фальшивого диктатора: несподівана версія щодо двійників Путіна

Олексій Тесля
18 грудня 2023, 02:05
Ймовірна наявність двійника - це загроза для самого існування російського диктатора, впевнений Валентин Кім.
Путін і його двійник
Експерт прокоментував питання про двійників Володимира Путіна / скріншот

Пряма лінія і прес-конференція російського диктатора Володимира Путіна були заздалегідь зрежисовані, заявив психолог і експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

В інтерв'ю Радіо NV він також прокоментував питання про те, чи використовує Путін двійників або виходить на прес-конференції сам.

Експерт підкреслив, що ймовірна наявність двійника - це загроза для самого існування російського диктатора.

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"Начебто будь-який диктатор хоче підставити двійника щоб його не вбили, хоча насправді для диктатора для будь-який двійника - це загроза його існуванню", - зазначив він.

Експерт вважає, що будь-яка персона, яка безпосередньо контролює двійника може дуже легко прибрати Путіна і контролюючи двійника контролювати всю Росію.

Він зазначив, що наявність двійника може створити для Путіна кризу легітимності: "А Путін взагалі людина, яка до власної легітимності ставиться дуже обережно".

"Ніякий це не двійник. Це справжній Путін тому що двійників не існує в принципі таких психопатів як він ще пошукати треба", - додав Кім.

Раніше була розкрита інформація про використання двійників Путіна. Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

Як відомо, раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

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Володимир Путін двійник Валентин Кім
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