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Навесні війна в Україні може загостритися, Путін кине в бій мобілізованих - генерал США у відставці

21 січня 2023, 22:06
Весна стане ключовим і переломним моментом у війні Росії проти України, вважає колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ для звільнення своїх земель треба буде проводити операції на південному сході і відбивати атаки РФ на Донбасі - генерал США / Колаж Міноборони України, УНІАН

Навесні поточного року на війні Росії проти України може статися загострення. Військові операції навесні проводити легше, до того ж Москва має намір відправити на фронт ще більше мобілізованих. Саме весна стане головним переломним моментом у війні. Для повернення своїх територій ЗСУ знадобиться проводити операції на південному сході і продовжувати відбивати атаки окупантів на Донбасі. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг.

Як повідомляє Newsweek, він зробив прогноз, згідно з яким навесні війна може розгорітися з новою силою. Навесні, на відміну від зими, легше проводити військові операції. Також окупаційні війська посиляться мобілізованими.

На його думку, весна стане ключовим і переломним моментом у війні.

"Очікується, що навесні вони (росіяни) отримають додаткові мобілізовані сили, хоча досі мобілізаційні зусилля Росії в усіх напрямках не увінчалися успіхом", - зазначив Хертлінг.

За його словами, активізація бойових дій буде пов'язана з поліпшенням погодних умов. Взимку складніше проводити військові операції.

"Взимку на сході і південному заході був неймовірно жорсткий бруд", - додав військовий у відставці.

Також Марк Хертлінг підкреслив, що Україні при реалізації завдань з повернення окупованих територій потрібно буде проводити загальновійськові операції на південному сході і продовжувати відбивати будь-які наступи окупантів РФ в районі Донбасу.

Прогнози щодо війни Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує масштабний наступ сил оборони України вже в березні. Українські війська звільнятимуть Крим і Донбас. Країна-агресор Росія повинна зазнати остаточної поразки.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. За його словами, реалізації такого сценарію посприяє військова допомога західного світу у вигляді постачань БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Російський історик Андрій зубів вважає, що якщо Захід продовжуватиме допомагати Україні, а українці, як і раніше, будуть готові битися, війна може завершитися навесні або влітку поточного року. На агресора Росію очікує капітуляція.

Дивіться відео ТСН - чому Росія розміщує в Москві системи ППО

Загроза наступу Росії:

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