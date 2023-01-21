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"Ми давно про це говоримо": РФ піде в новий наступ вже навесні - Резніков

21 січня 2023, 18:48
Українські військові старанно готуються до того, щоб відбити цей наступ і не пустити ворога далі.
Олексій Резніков
Армія РФ навесні може піти в наступ / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Голос Америки.

Україна також звертається до партнерів, щоб ті допомогли у підготовці та надали необхідне озброєння.

"Ми давно про це говоримо і наша розвідка, і аналітики, і Генеральний штаб. Тому ми, звичайно, до цього готуємося, ми, звичайно, сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними – на одній стороні в сприйнятті всіх цих ризиків", - сказав Олексій Резніков.

Він також акцентував увагу на тому, що в України немає часу чекати і наші захисники повинні якомога швидше завершити навчання з управління системами ППО Patriot. Якщо це встигнуть зробити, то такі системи дуже допоможуть Україні в боротьбі з агресором.

"Нам головне, щоб їх надали на полігони, де будуть готуватися наші підрозділи, і вони будуть готові до стримування можливого повторення навали, умовно кажучи, на початку весни цього року", - зазначив Резніков.

Військова допомога Україні

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу". Вона сказала, що у разі надання Abrams можуть виникнути проблеми з їхнім обслуговуванням.

Також раніше повідомлялося, що США обговорюють з Україною питання надання Києву типу ракет великої дальності. У Вашингтоні визнають, що вони потрібні українській державі і думають, як допомогти вирішити питання. Про це заявив заступник американського міністра оборони з питань політики Колін Кал.

У той же час стало відомо, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Резніков
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