ЗСУ підуть у наступ у 2023 році: Данілов розкрив сценарій нового етапу війни

У 2023 році починається український наступальний етап війни у звільненні окупованих російськими військами земель, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Зокрема, у січні 2022 року йшлося про ведення партизанської війни після початку широкомасштабного вторгнення РФ, нагадав він у Facebook.
Потім в Україну прибули ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ракетні системи Stinger.
Данілов зазначив, що в червні західні партнери почали говорити про обороно-контрнаступальну війну.
Зокрема, Україна стала отримувати:
- HIMARS;
- гаубиці M777;
- ракети Harpoon;
- снаряди GMLRS (до 80 км);
- снаряди Excalibur;
- гаубиці Panzerhaubitze 2000;
- системи протиповітряної оборони IRIS-T;
- гаубиці CAESAR;
- самохідні гаубиці AHS Krab.
Водночас, як зазначає Данілов, 2023 рік характеризуватиметься наступальною війною.
Україна повинна отримати бойові машини піхоти Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, батареї комплексів ППО Patriot.
"І багато іншого-менш публічне і зовсім не публічне", — заявив Данілов.
Також секретар РНБО сказав, що наступний - четвертий - етап війни стосуватиметься "справедливості і відплати".
Він додав, що в майбутньому буде здійснюватися розвиток ракетної і дронової програм України.
Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.
Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.
Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.
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