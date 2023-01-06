ЗСУ підуть у наступ у 2023 році: Данілов розкрив сценарій нового етапу війни

2023 рік характеризуватиметься наступальною війною, наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов прогнозує наступ ЗСУ / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

У 2023 році починається український наступальний етап війни у звільненні окупованих російськими військами земель, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Зокрема, у січні 2022 року йшлося про ведення партизанської війни після початку широкомасштабного вторгнення РФ, нагадав він у Facebook.

Потім в Україну прибули ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ракетні системи Stinger.

Данілов зазначив, що в червні західні партнери почали говорити про обороно-контрнаступальну війну.

Зокрема, Україна стала отримувати:

HIMARS;

гаубиці M777;

ракети Harpoon;

снаряди GMLRS (до 80 км);

снаряди Excalibur;

гаубиці Panzerhaubitze 2000;

системи протиповітряної оборони IRIS-T;

гаубиці CAESAR;

самохідні гаубиці AHS Krab.

Водночас, як зазначає Данілов, 2023 рік характеризуватиметься наступальною війною.

Україна повинна отримати бойові машини піхоти Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, батареї комплексів ППО Patriot.

"І багато іншого-менш публічне і зовсім не публічне", — заявив Данілов.

Також секретар РНБО сказав, що наступний - четвертий - етап війни стосуватиметься "справедливості і відплати".

Він додав, що в майбутньому буде здійснюватися розвиток ракетної і дронової програм України.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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