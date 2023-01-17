Наступ Росії і падіння режиму Путіна: історик зробив прогноз щодо війни в Україні

Глава Кремля Путін, як свого часу Гітлер, вимагає перемоги будь-якою ціною – однак той не переміг, не переможе і цей, вважає російський історик Андрій Зубов.

Зміна влади в Росії може настати ще раніше весняного наступу на Україну - Зубов / Колаж УНІАН, Вікіпедія, скріншот YouTube

Росії навряд чи вдасться організувати новий наступ на Україну навесні. Російські "еліти" незадоволені Путіним, його режим може припинити існування ще до того моменту, коли Москва зважиться на наступний виток військової агресії. Якщо наступ все ж таки відбудеться, він призведе до ще більшої поразки агресора. Про це заявив російський історик і політолог Андрій зубів.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Москва навряд чи зможе організувати новий наступ на Україну. Провал окупаційних планів Путіна став очевидний всім і в умовах, коли Київ отримує сучасну зброю і підтримку Заходу, кремлівський режим не зможе здобути перемогу.

"Явний провал задуму Путіна став очевидний всім - в першу чергу, військовим, які розуміють всі проблеми краще, ніж цивільні. Очевидний провал і оточенню Путіна - його спроба відразу взяти Київ виявилася невдалою. Надії розколоти Захід, НАТО, Європейський Союз, заморозити Європу – все це виявилося блефом і нісенітницею. Я ось сам зараз в Європі і бачу, що у нас тепло, є світло і все нормально.

На що він ще може розраховувати? З кожним днем в Україну надходить все більше зброї, українські солдати готуються на кращих полігонах НАТО... Що цьому може протиставити Росія? Але Путін продовжує вимагати неможливого – перемоги будь-якою ціною, як свого часу вимагав Гітлер. Однак той не переміг, і цей не переможе", - вважає Зубов.

За його словами, в "елітах" зростає невдоволення правлячим режимом в Росії. Тому влада там може помінятися ще до того, як Москва зважиться на наступ.

"У Росії зростає відчуття глухого кута навколо Путіна – в елітах, не в народі. Якщо говорити про народ – багато людей вірять пропаганді, але не всі. Таке відчуття наростає саме в еліті, яка спочатку підтримала Путіна, і, стиснувши зуби, повірила його обіцянкам, що все зміниться. І тепер зрозуміло, що все змінюється, але лише в менш сприятливу для Росії сторону. Тому, мені здається, до весняного наступу справа взагалі може не дійти. Такі події, як зміна влади, можуть відбутися раніше", - пояснив Зубов.

Як вважає історик, якщо окупант Росія все ж зважиться на новий наступ, буде дуже багато жертв. Москва зазнає ще більшої поразки з відповідними наслідками для режиму Путіна.

"Якщо дійде до весняного наступу, він буде провальним. Тоді Україна вже отримає нові танки та іншу сучасну військову техніку. Наступ коштуватиме величезних жертв – і українцям, і росіянам, і завершиться невдачею. Тоді вже точно у путінського режиму не буде жодних перспектив.

Але доводити ситуацію до наступу – це вбити сотні тисяч людей. І з того, і з іншого боку. Думаю, все більше і більше людей в Росії розуміють, що це безглуздо. Навіть ця неймовірна жертва не призведе до російської перемоги і стане ще більшою поразкою", - підкреслив Андрій Зубов.

Дивіться повну версію інтерв'ю історика Андрія Зубова Главреду

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ. Метою буде звільнення всіх своїх територій - від Криму до Донбасу. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й буде роком наступу сил оборони України. Розвитку наступного сценарію посприяє отримання ЗСУ від Заходу наступальної зброї, серед якої БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Наступним етапом війни, на думку Данілова, стане справедливість і відплата.

Як вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде, у другій половині 2023 року Україна має вийти на кордони 1991 року. На думку експерта, на Росію вже цієї зими очікує криза, через яку загарбники будуть готові взимку повернути окупований Крим.

Загроза наступу Росії на Україну: