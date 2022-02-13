Росія оточила Україну, вторгнення може початися з трьох напрямків - CNN / Reuters

За оцінками США, останніми тижнями Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля кордону з Україною, що викликало побоювання у представників західної та української розвідки з приводу неминучості вторгнення.

Як повідомляє CNN, аналітики попереджають, що тоді, як робляться відчайдушні дипломатичні зусилля для запобігання війни, російська армія становить безпосередню загрозу для України.

Щоправда, поки неясно, з якого напрямку Росія може почати наступати. Москва створила точки тиску з трьох сторін України - в Криму на півдні, на російській стороні кордону двох країн і в Білорусі в північній частині українського кордону.

Це три найнебезпечніші напрямки, за якими спостерігають Україна і Захід, і пересування російських військ виявлено на кожному з них.

Донецька та Луганська область

Найбільше уваги приділяється окремим районам Донецької та Луганської областей, де з 2014 року Росія максимально озброює сепаратистів терористичних утворень, які називаються "Л/ДНР". Основне припущення тих, хто спостерігає за діями Росії, полягає в тому, що Москва може збільшити військову міць, якою вона вже володіє в регіоні, що робить східну частину України найбільш зручною позицією для початку вторгнення.

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Супутникові знімки, отримані CNN, показують, що велика база в Єльні, на якій знаходилися російські танки, артилерія та інша бронетехніка, значною мірою спорожніла, а техніка, ймовірно, в останні дні була переміщена набагато ближче до кордону. Велику кількість озброєння було перевезено, в тому числі майже 700 танків, бойових машин піхоти і пускових установок балістичних ракет. Відтоді відео в соціальних мережах показують частину цього обладнання в поїздах і на дорогах набагато південніше, в Брянській області, яка знаходиться недалеко від України. Бронетехніка і транспортні засоби явно належать тим же частинам, які попередньо розташовувалися в районі.

Стівен Вуд, старший директор компанії Maxar, що займається супутниковими зображеннями, дав свій коментар CNN:

"Мені здається, що значна кількість техніки - танків, самохідно-артилерійських установок та інших машин підтримки, була передислокована. Тим часом підвищена активність російських збройних сил в Курській і Бєлгородській областях, що межують з північно-східною Україною, посилює побоювання", — сказав Вуд.

"Ми спостерігаємо масовий приплив техніки і особового складу в Курськ", — попередив Конрад Музика, експерт з відстеження військових переміщень компанії Rochan Consulting.

Філіп Карбер з Потомакського фонду у Вашингтоні, який також детально вивчав пересування російських військ, заявив CNN:

"Найсильніше наступальне з'єднання Росії - перша гвардійська танкова армія, яка зазвичай дислокується в районі Москви, - рушило на південь, подолавши 400 кілометрів, і збирається в оптимальному районі для швидкого танкового наступу на маршруті вторгнення Курськ-Київ", — зазначив Карбер.

Білорусь

Зросла стурбованість і з приводу великого нарощування російських військ в Білорусі, тісно пов'язаної з Москвою країні, яка може відкрити ще один шлях в Україну.

У четвер Росія і Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання, масштаби і терміни яких викликають серйозні побоювання на Заході.

Розгортання російських військ в Білорусії вважається найбільшим з часів холодної війни:

"Спостерігається розгортання контингенту в 30 000 військовослужбовців, сил спеціального призначення, винищувачів, включаючи Су-35, ракет подвійного призначення "Іскандер" і систем ППО С-400", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), це також і найбільші навчання білоруських збройних сил за останні роки. Міноборони Росії заявило, що метою навчань під назвою "Союзна рішучість-2022" є відбиття "зовнішньої агресії".

Деякі військові експерти побоюються, що нарощування бойового потенціалу в Білорусі вказує на план Росії напасти на Київ саме з півночі.

Крим

Український півострів Крим, окупований Росією у 2014 році, може стати ще одним логічним плацдармом для будь-якої операції - вторгнення, але неясно, чи планує Москва почати наступ в Україну саме з Криму.

Maxar спостерігаючи за великим розгортанням військ і техніки в Криму, фіксує прибуття до Сімферополя понад 550 військових наметів і сотні транспортних засобів. Також Maxar вперше виявив нову дислокацію в районі міста Славне на північно-західному березі Криму, в тому числі російську бронетехніку. Ці нові розгортання спостерігалися в той же день, коли кілька російських військових кораблів прибули до Севастополя. Міноборони Росії після цього опублікувало зображення шести великих десантних кораблів в порту.

Будь-якому просуванню на південь України можуть допомогти і війська Росії в Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, що підтримує Росія, де також спостерігається нарощування російських сил.

Аналітики CSIS припускають, що російські війська можуть також спробувати захопити Одесу, "направивши свої десантні кораблі прямо в Одеський порт і спробувати окупувати місто". Аналітики вважають, що такий можливий крок Росії може бути продиктований "бажанням зірвати великий куш, але при цьому сама операція пов'язана з високим ризиком". Одеса - густонаселене місто, а бої в міських умовах будуть вигідні насамперед тим, хто його захищає, тоді як російським силам потрібно не тільки зуміти знищити засоби ППО України, а й потім ще спробувати з'єднатися зі своїми військами на сході України. Що не тільки створить величезні труднощі російської армії, а й загрожує величезними втратами.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників відбулося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" по так званим "гарантіям безпеки".

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