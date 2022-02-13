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Зеленський в найближчі години обговорить з Байденом загрозу військового вторгнення Росії в Україну

13 лютого 2022, 16:50

Президенти України та США обговорять плани щодо стримування Росії від від агресивних дій.

Байден, Зеленський
Телефонна розмова Байдена та Зеленського відбудеться 13 лютого / УНІАН

Президент Володимир Зеленський у неділю, 13 лютого, проведе телефонні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. Лідери України та США обговорять ситуацію з безпекою і дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження градусу напруженості. Про це заявив спікер Банкової Сергій Никифоров.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що розмова Зеленського та Байдена має відбутися вже найближчими годинами. Головні теми перемовин - питання безпеки і дипломатичні заходи, спрямовані на деескалацію ситуації.

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читайте такожНа Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок денний"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить ситуацію з безпекою і поточні дипломатичні зусилля з деескалації з президентом США Джо Байденом", - підкреслив Сергій Никифоров.

Загроза військового вторгнення Росії на територію України

Британські журналісти видання The Guardian раніше опублікували матеріал, згідно з яким президент США Джо Байден в телефонних розмовах з лідерами Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу нібито зробив заяву про те, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про військове вторгнення на територію України найближчим часом. За даними ЗМІ, військова атака може розпочатися з авіаударів.

Посольства Великобританії, Данії, Ізраїлю, Норвегії, Японії, Естонії та Південної Кореї закликали своїх громадян якомога швидше залишити територію України. Ізраїль зробив заяву про виїзд своїх дипломатів.

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США закликали американських громадян залишити Україну протягом 1-2 діб через ризик військової інтервенції Росії.

Американських дипломатів, які не працюють з критично важливими питаннями, вирішили повернути до США. Основна частина співробітників дипломатичних відомств продовжить роботу на території України.

Глава Білого Дому Джо Байден та президент РФ Володимир Путін у суботу, 12 лютого, провели телефонні перемовини. За підсумками розмови у Вашингтоні сказали, що американці не знають, чи ухвалили в Кремлі рішення про нову військову операцію проти України.

За інформацією Української правди, міжнародні страхові компанії вже з 14 лютого призупиняють страховку літаків для польотів над Україною унаслідок високих ризиків ймовірності військових дій. Через це авіакомпанії припинять польоти в авіапросторі української держави. Про закриття повітряного простору України мови не йде.

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