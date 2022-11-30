У війні з РФ Україна втратила 100 тисяч військовослужбовців - голова Єврокомісії / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

З початку повномасштабного військового вторгнення РФ Україна втратила близько ста тисяч військовослужбовців і 20 тисяч мирних жителів. Про це заявила на виступі в Брюсселі керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з Міжнародним кримінальним судом і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії. Разом з нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Росія заплатила за завдані нею руйнування замороженими коштами олігархів і активами свого центрального банку", — сказала чиновниця.

Однак, джерела таких показників українських втрат Урсула фон дер Ляєн не стала називати.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що російські окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими і пораненими близько 400-600 солдатів, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до тисячі на день.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ у живій силі в Україні становлять понад 85 тисяч осіб.

До того, як сообщалосьTelegram-каналом Generall SVR, російський диктатор Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ.

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