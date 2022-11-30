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У війні з РФ Україна втратила 100 тисяч військовослужбовців - голова Єврокомісії

30 листопада 2022, 11:44

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з початку україно-російської війни Україна втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.

фон дер Ляєн, російська армія
У війні з РФ Україна втратила 100 тисяч військовослужбовців - голова Єврокомісії / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

З початку повномасштабного військового вторгнення РФ Україна втратила близько ста тисяч військовослужбовців і 20 тисяч мирних жителів. Про це заявила на виступі в Брюсселі керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з Міжнародним кримінальним судом і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії. Разом з нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Росія заплатила за завдані нею руйнування замороженими коштами олігархів і активами свого центрального банку", — сказала чиновниця.

Однак, джерела таких показників українських втрат Урсула фон дер Ляєн не стала називати.

фон дер Ляєн, твіт

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що російські окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими і пораненими близько 400-600 солдатів, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до тисячі на день.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ у живій силі в Україні становлять понад 85 тисяч осіб.

До того, як сообщалосьTelegram-каналом Generall SVR, російський диктатор Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ.

Інші новини:

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйєн війна Росії та України
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