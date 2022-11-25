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Хотів повторити "подвиг" прадіда і пішов добровольцем: в Україні ліквідували окупанта з Томська

25 листопада 2022, 11:26

33-річний уродженець Томської області Дмитро Черепанов ліквідований захисниками України. Окупант отримав посмертно "медаль" за знищення української Луганщини.

Дмитро Черепанов
Дмитро Черепанов ліквідований в Україні / Фото УНІАН, росЗМІ

ЗСУ ліквідували 33-річного уродженця Томської області Дмитра Черепанова. Російський окупант пішов на війну добровільно: мріяв повторити "подвиг дідів".

Про те, що ще один російський загарбник поїде додому "вантажем 200", повідомив OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

"В Україні ліквідовано 33-річного уродженця Томської області із зачіскою "Іван Дур@к". Витяг з некрологу - "Його життя було яскравим спалахом (!?). Закінчив 55 школу міста Томська. Мріяв служити Батьківщині, він сам ухвалив рішення піти добровольцем, як колись його прадід, ветеран ВВВ" . Під "яскравим спалахом" автор некрологу в кілька рядків, напевно, мав на увазі останні миті життя російського окупанта", – іронічно прокоментував безславну смерть окупанта журналіст.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Черепанов відрізнявся "підвищеним почуттям відповідальності й справедливості", "жив, підтримуючи і допомагаючи іншим". За знищення української Луганщини окупант навіть отримав посмертно "медаль".

Дмитро Черепанов ліквідований в Україні
Дмитро Черепанов ліквідований в Україні / Фото росЗМІ

Як повідомляв Главред, російські окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими і пораненими близько 400-600 солдатів, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до 1000 на день. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ у живій силі в Україні становлять понад 85 тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними Telegram-канал Generall SVR, президент Росії Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ.

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