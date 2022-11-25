Знущався над українцями на Київщині: ЗСУ ліквідували замкнені взводи окупантів

ЗСУ ліквідували окупанта, який знущався над українцями на Київщині / Колаж фото Іраклі Комахідзе, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові ліквідували російського окупанта, який знущався над українцями в Київській області. 36-річний Олег Кадочников був заступником командира взводу. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Молодший сержант Кадочников також командував відділенням розвідроти. Судячи з усього, він з 2006 року служив у військовій частині 30632 в населеному пункті Князе-Волконське Хабаровського краю, а також в 270 мотострілецькій дивізії в населеному пункті Червона Річка (біля Хабаровська). У 2010 році цю дивізію переформували в 243-у базову дивізію у складі 35-ї Армії.

Саме 35-та Загальновійськова армія Центрального військового округу РФ скоювала воєнні злочини на Київщині.

Повідомляється, що до того, як Кадочников почав вбивати українців, він був президентом Федерації кікбоксингу Магаданської області. Його ліквідували 2 листопада.

ЗСУ ліквідували окупанта, який знущався над українцями на Київщині / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано майора російської окупаційної армії Євгена Задворного, який раніше брав участь у військовій кампанії РФ в Сирії. Загарбник недавно став батьком, але це не завадило йому відправитися воювати в нашу країну.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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