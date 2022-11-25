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"Ми стабільно кладемо батальйон": Арестович розповів, скільки військових армія РФ втрачає щодня

25 листопада 2022, 07:06

Під час активних бойових дій у окупантів буває до тисячі в день убитих і поранених. Мобілізовані росіяни "тягнуть основне навантаження війни".

Арестович, окупанти
Арестович розповів про втрати окупантів на війні в Україні / ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими і пораненими близько 400-600 солдатів, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до 1000 на день. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Коли активні бойові дії - буває до тисячі на день убитих і поранених у російської армії. Коли не активні - до 600-400. Нижче 400 я взагалі такого не пам'ятаю", - сказав він.

Арестович уточнив, що мова йде про втрати ворога в живій силі у вигляді безповоротних і санітарних - убитими і пораненими.

"Ми стабільно кладемо зараз батальйон. Це в основному на напрямку Соледар-Бахмут. Там вони все одно посилають хвилями атаки, з відповідним результатом", - зазначив радник ОП.

За словами Арестовича, на цьому напрямку погано навчених воювати мобілізованих росіян вже не менше 50%.

"Вони основний кістяк військ зараз представляють. Кадрові виведені на російську та білоруську території, і відновлюються зараз для майбутніх звершень. За рахунок тих же мобілізованих. А на 1-й і 2-й лініях не менше 50% мобілізованих, може і 60% подекуди", - розповів він.

Також Арестович зазначив, що в даний час у окупантів на фронті основне навантаження - це найманці з приватних військових компаній, і "частково мобілізовані".

"Кадрових менше. Мобіки зараз тягнуть основне навантаження війни, погано навчені... Рівень бойових дій впав. Але їх просто багато - вони наситили фронт", - сказав радник ОП.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ у живій силі в Україні становлять понад 85 тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, за даними Telegram-канал Generall SVR, президент Росії Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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