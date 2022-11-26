УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужний вибух у Маріуполі: партизани ліквідували "гауляйтера", ще один - поранений

26 листопада 2022, 06:49

Епіцентр вибуху знаходився в автомобілі окупантів РФ.

Маріуполь
У Маріуполі прогримів потужний вибух / t.me/andriyshTime, УНІАН

У Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.

В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник, повідомляє Маріуполь. Спротив в Telegram.

"Росіянин з числа нових, які прибули разом з оленяром (тим самим гауляйтером - новим "заступником" іваща). Ще двоє росіян постраждали. Обидва одягнені у форму. У одного опіки високого ступеня, в результаті відправлений в госпіталь в Донецьк (не факт, що вижив). Другого відкинуло вибуховою хвилею в бордюр-перелом руки, черепно-мозкова травма, знаходиться в Маріупольській лікарні №2. Епіцентр вибуху в центрі автомобіля", - наголошується в повідомленні.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram уточнив, що в Маріуполі ліквідовано щонайменше одного росіянина з числа окупаційної адміністрації.

"Водій-військовий чиновник з числа прибулих з "гайляйтером-оленяром", одягнений у військову форму не вижив", — підкреслив він.

Потужний вибух у Маріуполі: партизани ліквідували 'гауляйтера', ще один - поранений
/ t.me/andriyshTime

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, пролунали потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

Читайте більше:

новини Маріуполя війна Росії та України партизани
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:44

На Запоріжжі підірвали склади армії РФ: окупантів знищили разом з технікою

07:34

В Україні немає дефіциту хліба, але популярний продукт може подорожчати: в чому причина і на скільки

07:16

Patriot для ЗСУ: в НАТО назвали умову перекидання систем ППО в УкраїнуВідео

06:49

Потужний вибух у Маріуполі: партизани ліквідували "гауляйтера", ще один - пораненийВідео

06:29

Чим закінчиться Друга холодна війнаПогляд

Реклама
06:07

Вагнерівці холоднокровно вбили 19 мобілізованих окупантів, бо ті "не хотіли вмирати першими"Відео

06:00

"У РФ небувалий дефіцит танків": експерт розповів, які держави можуть передати росіянам техніку

05:20

"Ми змінили тактику": в Укренерго розповіли, коли енергосистема буде повністю стабілізованаВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 26 листопада: Тельці осідлають спостережливість, а Риби - недовіру

04:55

Фініки мають неймовірні властивості, але можуть і нашкодити: як правильно вибрати сухофрукт

04:37

Що робити, якщо заклало вуха: лайфхаки, які справді працюють

03:40

ЗСУ можуть взяти ворога в "котел" біля Сватового: експерт розповів деталі контрнаступу на ЛуганщиніВідео

03:20

Чому не можна виливати воду після варіння сосисок: секрет, який здивує всіхВідео

02:39

Жовті розводи на ванній більше не проблема: як повернути їй початковий колір

01:32

"Як реклама ритуальних послуг": Волочкова постала перед росіянами в новому образіВідео

01:15

"Путін у відчаї": Воллес розніс жалюгідні напади РФ на критичну інфраструктуру України

01:00

Гороскоп на тиждень 28 листопада-4 грудня 2022: Левам - лікування, Терезам - труднощі, Рибам робота

00:51

Прикмети на 26 листопада: які 3 заборони не можна порушувати на Іоанна ЗлатоустаВідео

25 листопада, п'ятниця
23:30

РФ планує нові удари: чи допоможе ППО Patriot на польському кордоніПогляд

22:57

"Ніхто нікому не пробачить": Зеленський публічно дав на горіхи Кличкові

Реклама
22:56

Знущався над українцями на Київщині: ЗСУ ліквідували замкнені взводи окупантівВідео

22:49

Снігопадів майже не буде: синоптики попередили про "зникнення" зими в УкраїніВідео

22:33

"Це катастрофа" : у Міноборони Британії назвали слабкі місця окупантівВідео

22:19

Путін назвав ЗСУ "гарматним м'ясом" і поширює фейки про "розправи з неугодними"Відео

22:05

"Є два чіткі правила": Генштаб офіційно звернувся до російських окупантів

21:28

Данілов влучно висміяв "героїчну" боротьбу Росії з українськими ГЕС і ТЕЦВідео

21:04

Отруїли цілу роту горілкою: росіяни розстріляли майже 30 ромів - розвідка

20:51

В Криму тривожно: місцевих готують до повітряних і хімічних атак - ГенштабВідео

20:48

Люди перед вживанням додають кілька крапель йоду в воду: навіщо вони так роблять

19:40

Ми будемо в світлі, а вони у темрявіПогляд

19:39

Дивацтва в Білорусі: у Генштабі розповіли про випадкову смерть російського солдатаВідео

19:32

"На Білорусь полетять HIMARS": Фейгін заявив, що Лукашенко панічно боїться війни з УкраїноюВідео

19:24

Крим – валіза без ручки: ЗСУ буде легше звільнити півострів, ніж Донбас – Грабський

19:20

Брежнєва потрапила до лікарні

18:59

"Всі ми смертні": Путін шокував своєю заявою навіть матерів загиблих окупантівВідео

18:43

Чому коту не можна обрізати вуса і чим це небезпечно

18:28

Російські "методички" і роздягнений 17-річний хлопець: СБУ спіймала священиків УПЦ МП на гарячомуФотоВідео

18:05

Росія обстріляла всі українські ТЕС та ГЕС: Шмигаль розповів, де ситуація найгіршаВідео

17:58

Окупанти скоро дременуть із України, тому готують провокацію в Бєлгороді - Світан

17:30

Як зробити свічку вдома із солі, зубочисток та олії: все неймовірно простоВідео

Реклама
16:59

Ситуація може погіршитись до 28 листопада: РФ готується до загострення на кордоні - ГенштабВідео

16:36

Є позитивні новини: Гайдай розповів про те, що діється на фронтіВідео

16:14

"Ми не відступимо": Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні пережити цю зиму

16:07

Дригає ногою та має фіолетові руки: з'явилися нові чутки про хворобу ПутінаВідео

15:48

"Пластична операція їй вже не допоможе": дочка Успенської без бюстгальтера навела шороху в мережі

15:41

Не тільки нашийник і повідець: що потрібно купити собаці для комфортного життя

15:07

Хотів заробити грошей на весілля: російський контрактник повернувся додому в труні

14:57

Понад 90% українців готові терпіти життя без світла і тепла заради членства в ЄС - Зеленська

14:48

Не поступається дизайнерському і коштує копійки: як зробити новорічний вінок своїми рукамиВідео

14:44

Порятунок для Павелка: як суд, де розглядали його справу, раптово "замінували"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти