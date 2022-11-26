У Маріуполі прогримів потужний вибух / t.me/andriyshTime, УНІАН

У Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.

В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник, повідомляє Маріуполь. Спротив в Telegram.

"Росіянин з числа нових, які прибули разом з оленяром (тим самим гауляйтером - новим "заступником" іваща). Ще двоє росіян постраждали. Обидва одягнені у форму. У одного опіки високого ступеня, в результаті відправлений в госпіталь в Донецьк (не факт, що вижив). Другого відкинуло вибуховою хвилею в бордюр-перелом руки, черепно-мозкова травма, знаходиться в Маріупольській лікарні №2. Епіцентр вибуху в центрі автомобіля", - наголошується в повідомленні.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram уточнив, що в Маріуполі ліквідовано щонайменше одного росіянина з числа окупаційної адміністрації.

"Водій-військовий чиновник з числа прибулих з "гайляйтером-оленяром", одягнений у військову форму не вижив", — підкреслив він.

/ t.me/andriyshTime

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, пролунали потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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