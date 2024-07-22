У Туапсе прогриміло 5 вибухів: у РФ заявили про атаку дронів на НПЗ

Очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

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У РФ заявили про атаку дронів на НПЗ у Туапсе / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

У ніч на 22 липня в російському Туапсе прогриміло кілька гучних вибухів. Як пишуть росЗМІ, місцевий НПЗ атакували дрони. Працювали сили ППО.

За даними Telegram-каналу Shot, місцеві жителі повідомили, що вибухи в стороні місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30.

Загалом було чутно близько 5 гучних вибухів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

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"Попередньо, у місті спрацювала система ППО, метою ворожих безпілотників міг бути місцевий НПЗ", - ідеться у повідомленні.

Пізніше голова Туапсинського району повідомив, що сили ППО нібито збили 8 дронів.

"Сьогодні з 03:17 до 04:20 у районі міста Туапсе система ППО вразила 8 БПЛА. Пошкоджень інфраструктури та житлових будинків не виявлено, постраждалих немає", - повідомив він.

За попередніми даними, внаслідок атаки загорілася територія НПЗ.

Дивіться відео - У російському Туапсе вночі прогриміли вибухи:

За даними Міноборони РФ, сили ППО нібито збили 47 безпілотників над Ростовською областю. Загалом за ніч нібито перехоплено 75 дронів, стверджують у відомстві.

Атаки на НПЗ у Росії

СБУ стоїть за масштабною атакою на нафтобази окупантів у Краснодарському краї в ніч на 6 липня.

Атаку здійснили на нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" біля станиці Павловська Краснодарського краю, де весь день не могли загасити пожежу. Пожежа на двох резервуарах почалася після двох вибухів.

Також дрони влучили по території нафтобази "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у станиці Ленінградська. Пошкоджено щонайменше три резервуари з паливом.

У ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, унаслідок чого виникла пожежа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста Росії.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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