У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

Уночі ворог атакував Україну ударними дронами, повідомили в КОВА.

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РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

Увечері в понеділок і у вівторок вранці, 15 і 16 липня, українські сили знищили два ворожі ударні БпЛА типу Shahed, ще два були локально втрачені в повітряному просторі Білорусі.

"З вечора 15 липня і протягом доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною знищено два ударних БПЛА типу Shahed, ще два Shahed локально втрачено в повітряному просторі Білорусі", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Також ППО збила на південному і східному напрямках вісім розвідувальних БпЛА:

відео дня

4 - Орлан-10;

2 - ZALA;

1 - Supercam;

один - невстановленого типу.

/ Facebook/kpszsu

Деталі повітряного удару РФ

Як уточнили в Київській обласній військовій адміністрації, вночі ворог атакував регіон ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч.

"В області працювали сили ППО. Об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджено. Постраждалих немає. Падіння уламків дронів фіксують у 2 районах", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватний двір, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.

Також зафіксовано падіння уламків поза населеними пунктами на відкритій місцевості, додали в КОВА.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Як повідомлялося раніше, росіяни змінили свою тактику ударів, щоб завдати Україні якомога більшої шкоди: щоб максимізувати шкоду від цих ударів, окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускають, було важче виявити.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

/ Инфографика: Главред

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