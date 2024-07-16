УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

Олексій Тесля
16 липня 2024, 13:15
49
Уночі ворог атакував Україну ударними дронами, повідомили в КОВА.
Дрон, мобільна група ППО
РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

Увечері в понеділок і у вівторок вранці, 15 і 16 липня, українські сили знищили два ворожі ударні БпЛА типу Shahed, ще два були локально втрачені в повітряному просторі Білорусі.

"З вечора 15 липня і протягом доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною знищено два ударних БПЛА типу Shahed, ще два Shahed локально втрачено в повітряному просторі Білорусі", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Також ППО збила на південному і східному напрямках вісім розвідувальних БпЛА:

відео дня
  • 4 - Орлан-10;
  • 2 - ZALA;
  • 1 - Supercam;
  • один - невстановленого типу.
Скріншот
/ Facebook/kpszsu

Деталі повітряного удару РФ

Як уточнили в Київській обласній військовій адміністрації, вночі ворог атакував регіон ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч.

"В області працювали сили ППО. Об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджено. Постраждалих немає. Падіння уламків дронів фіксують у 2 районах", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватний двір, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.

Також зафіксовано падіння уламків поза населеними пунктами на відкритій місцевості, додали в КОВА.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Як повідомлялося раніше, росіяни змінили свою тактику ударів, щоб завдати Україні якомога більшої шкоди: щоб максимізувати шкоду від цих ударів, окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускають, було важче виявити.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи
/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

13:15 Україна
Найспекотніший день літа: синоптик попередила про погоду 17 липня

Найспекотніший день літа: синоптик попередила про погоду 17 липня

12:59 Україна
В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

11:41 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії 3435

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті 2730

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті

Як довго можна зберігати бензин у баку автомобіля: відповідь здивує багатьох 1927

Як довго можна зберігати бензин у баку автомобіля: відповідь здивує багатьох

Німеччина відреагувала на погрози Кремля спрямувати ракети на Європу 1623

Німеччина відреагувала на погрози Кремля спрямувати ракети на Європу

Останні новини

13:24

Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали шматочок домашнього життя своїх дітей

13:15

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed: де гриміли вибухи

13:14

Знищення Кримського мосту: в ГУР сказали, яке озброєння можна використати

12:59

Найспекотніший день літа: синоптик попередила про погоду 17 липня

12:54

Мати Шеннен Доерті порушила мовчання після смерті доньки

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристівЩо чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів
12:37

Мобілізація в Білорусі загрожує Лукашенку крахом режиму - Ступак

12:33

У Європі відреагували на "мирний план" Орбана: аналітики розкрили деталі

12:17

Імовірність участі Білорусі у війні: експерт пояснив, чого боїться Лукашенко

12:14

Відправлення повістки поштою: чи вважатиметься вона врученою - адвокатка

Реклама
12:09

"Це моя мрія": зрадниця Ані Лорак цинічно заговорила про мир

11:41

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

11:35

Неймовірно повітряні пиріжки, як із бабусиної книги рецептів - швидкий рецептВідео

11:33

РФ може спробувати перетнути кордон у двох областях України: деталі від ЗСУ

11:18

Кулеба назвав головні цілі ударів ЗСУ західною зброєю по території РФ

11:09

Після "мирного турне" Орбан просить у ЄС поблажку для Путіна: у Bild дізналися деталі

10:55

Церковне свято 17 липня: що заборонено робити у день великомучениці Марини

10:49

"Це просто неможливо": Наталя Могилевська показала, як проводить час із донькою

10:42

Катастрофічна атака РФ на гольф-карах: в Forbes здивували тактикою ворога

10:22

Дружина 64-річного Тігіпка показала, як переносить спеку з півторамісячною донею

10:21

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Кроликам - розрив стосунків, Собакам - велика помилка

Реклама
10:16

РФ обрала нову ціль на сході: окупанти наближаються до ключової траси – NYT

10:08

У Польщі жорстоко побили підлітка з України: 17-річний хлопець у реанімації

09:57

4 найкращі господарі та господині за знаком зодіаку

09:52

Математична головоломка: відсутнє число знайдуть не всі

09:43

Гороскоп на завтра 17 липня: Рибам - проблеми з грошима, Стрільцям - перешкоди

09:43

Путініст Галкін жорстко "наїхав" на Аллу Пугачову - деталі

09:41

Переговори та мир із Росією: в ISW розкрили цинічні умови Кремля

09:29

Співачку Lama затримала поліція у Львові перед концертом

09:10

"Підкосить Трампа": експерт назвав єдиний шанс Демпартії на виборах у США

09:05

Дочка путініста Кіркорова публічно висміяла батька з матами

09:03

"Консультуюся лише із собою": Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру з виборів

09:00

Чи буде в Білорусі військова база КНР і чим загрожує Лукашенку ця "дружба" : інтерв'ю зі Ступаком

08:25

Путіністи Волочкова і Джигурда зчепилися на публіці - що сталося

08:18

Сили оборони України відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

08:10

Щонайменше 5 вибухів за ніч: дрони атакували ППО в окупованому Маріуполі

08:00

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти РосіїПогляд

07:04

Другий саміт миру: у США відповіли, чи підтримують участь країни-агресора РФ

06:10

Чому замах на Трампа залишається темою №1: чого чекає Росія?Погляд

05:50

Україну найближчим часом накриє нова магнітна буря: якою буде її потужність

05:10

Є два кандидати: названо ймовірних наступників Байдена на виборах президента США

Реклама
04:05

Як охолодити ноутбук: найкращі поради з інтернету

03:26

Демократи не можуть зняти Байдена з виборів: експерт сказав, від кого залежить рішення

02:45

Помилка, яку робить більшість: чому не варто заряджати телефон вночі

02:00

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті

01:30

Смерть Шеннен Доерті: колеги по "Усі жінки відьми" відреагували на смерть акторки

00:12

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

15 липня, понеділок
22:47

Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

22:33

РФ може повторити масований удар по Україні: експерти попередили про нову небезпеку

22:30

Годин зі світлом буде значно більше: в Укренерго сказали, коли чекати на покращення

22:26

Скільки штрафів можна отримати, якщо не оновити дані в ТЦК - відповідь адвоката

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти