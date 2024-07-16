Щонайменше 5 вибухів за ніч: дрони атакували ППО в окупованому Маріуполі

Після вибухів у частині міста зникло електропостачання.

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Вночі в Маріуполі гриміли вибухи / t.me/andriyshTime

У ніч на 16 липня в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше п'ять вибухів. У частині міста зникло електропостачання.

Як повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко, спочатку БПЛА з'ясували, де розташовані російські системи ППО, а потім атакували їх.

"Прильоти. Щонайменше, два між "Невським" і Агробазою в напрямку Мангуша. Судячи з усього, "все збили" чергові системи ППО. Що стосується характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", - написав він.

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Пізніше він заявив, що в частині міста зникло електропостачання.

"Центральний район - Новоселівка блекаут повний", - зазначив він.

t.me/andriyshTime

t.me/andriyshTime

У Маріуполі вночі гриміли вибухи / t.me/andriyshTime

Вибухи в Маріуполі - останні новини

У понеділок, 15 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два вибухи. Російські окупанти застосували свою систему ППО та підняли авіацію - літаки летіли на малій висоті в бік Запоріжжя та вертольоти над с. Талаківка в напрямку Волновахи. Талаківка в напрямку Волновахи.

12 липня на окупованому російськими загарбниками аеродромі в Маріуполі було чути вибухи. У результаті атаки було знищено пускову установку російської системи протиповітряної оборони.

24 квітня ЗСУ успішно вразили місце дислокації російських окупантів у захопленому Маріуполі. Після вдалого прильоту "товстих ракет" (так росіяни називають Storm Shadow, - Главред) російські війська почали негайно переміщати особовий склад із кількох прилеглих районів - з території ферм і складів у лісосмуги.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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