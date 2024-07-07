УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

СБУ вночі провела рейд по нафтобазах РФ у Краснодарському краї: деталі

Яна Ставська
7 липня 2024, 18:54
50
Українські військові продовжують цілеспрямовано знищувати енергетичні військові обʼєкти росіян на території РФ.
СБУ вночі провела рейд по нафтобазах РФ у Краснодарському краї: деталі
На низці паливних обʼєктів у РФ прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео з російських пабліків

СБУ стоїть за масштабною атакою на нафтобази окупантів у Краснодарському краї вночі проти 6 липня, розповіли джерела УП у спецслужбі.

Атаку здійснили на нафтобазу "Лукойл-Югнєфтєпродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю, де весь день не могли загасити пожежу.

Пожежа на двох резервуарах почалася після двох вибухів.

відео дня

Також дрони влучили по території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. Пошкоджено не менше трьох резервуарів із паливом.

Вибухи у Краснодарському краї - що відомо

У ніч з 5 проти 6 липня три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Внаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.

За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони. У Єйську безпілотники нібито збила російська ППО.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, СБУ підтвердила сьогоднішній нічний удар по складу з боєприпасами російських окупантів у Воронезькій області. Стверджується, що ворог зберігав там ракети.

Через падіння снарядів на прилеглу територію тривала евакуація з трьох населених пунктів, було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Пороховий завод на території Тамбовської області РФ зазнав атаки дронів у четвер, 4 липня. Це випливає з кадрів, опублікованих в Мережі. Крім того, інформацію про успішну спецоперацію підтвердили у ГУР.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ краснодарський край НПЗ вибух війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Нідерланди передадуть Україні ще 1 систему "Patriot" і не тільки: що відомо

Нідерланди передадуть Україні ще 1 систему "Patriot" і не тільки: що відомо

19:21 Україна
Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який протримався майже 40 років

Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який протримався майже 40 років

18:29 Спорт
Годин із світлом стане менше: графіки вимкнення електроенергії на 8 липня

Годин із світлом стане менше: графіки вимкнення електроенергії на 8 липня

18:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Удари по аеродромах були пасткою для РФ: у Повітряних силах уперше розповіли деталі 7424

Удари по аеродромах були пасткою для РФ: у Повітряних силах уперше розповіли деталі

Україну атакувала найсильніша магнітна буря: шторм сягнув позначки 9 балів 5100

Україну атакувала найсильніша магнітна буря: шторм сягнув позначки 9 балів

Україна готова передати Путіну пропозицію щодо мирних переговорів - Подоляк 4457

Україна готова передати Путіну пропозицію щодо мирних переговорів - Подоляк

Спека зашкалюватиме і битиме рекорди: у яких областях цілий тиждень буде +40 1804

Спека зашкалюватиме і битиме рекорди: у яких областях цілий тиждень буде +40

Останні новини

19:47

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право

19:21

Нідерланди передадуть Україні ще 1 систему "Patriot" і не тільки: що відомо

19:12

"Це пекельний біль": дружина Віктора Павліка у сльозах розповіла про травму

18:54

СБУ вночі провела рейд по нафтобазах РФ у Краснодарському краї: деталі

18:29

Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який протримався майже 40 років

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
18:17

Годин із світлом стане менше: графіки вимкнення електроенергії на 8 липня

18:10

Нареченого хотіла: юна наречена путініста Лепса розговорилася про їхній роман

17:52

Орбан влип у ще один дипломатичний скандал

17:37

"Псіханула": Даша Астаф'єва здивувала зміною іміджу

Реклама
17:36

Тільки не в холодильнику: де найкраще зберігати огірки, щоб вони не зморщилисьВідео

17:20

В окупованому Мелітополі після вибухів горить аеродром: що сталося

17:00

Як зробити клей із підручних засобів: прості поради допоможуть у господарстві

16:55

"Догорає в українському степу": ЗСУ збили російську "пташку" на ключовому напрямку

16:28

Знищили більше 80 тисяч окупантів: в ЗСУ назвали найгарячіші ділянки фронту

16:16

Почав бурмотіти: Лавров не зміг відповісти на запитання, як Путін відповість на удари ЗСУ по РФ

16:00

Альона Вінницька жорстко розкритикувала Віру Брежнєву: "З недовірою ставлюся"

15:20

Це не кінець: Орбан анонсував нові "несподівані зустрічі" після візиту до Путіна

15:07

Електрики може не бути: українцям загрожує зима без опалення і водопостачання

15:01

Тільки не холодну воду: що треба пити, коли дуже спекотноВідео

14:36

Зʼявилась гостра відповідь України на ідею Болгарії схилити до "миру" з Путіним

Реклама
14:17

Помер Джон Ландау - оскароносний продюсер "Титаніка" і "Аватару"

14:12

Ворог використовує козирну карту: Братчук розповів, що відбувається на фронті

13:57

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня: Раків потягне на пригоди, Леву - побачення

13:29

Розвідники ГУР знищили два військові об'єкти окупантів на ДонеччиніФото

13:27

Під Воронежем все ще смачно детонує склад з ракетами: снаряди розлітаються по селахВідео

13:06

Церковне свято 8 липня: що не можна робити у день великомученика Прокопія

12:52

Як попрасувати речі, якщо вдома немає світла - перевірені способи

12:46

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 липня: Дівам - зустріч, Риба - труднощі

12:45

Валерій Залужний показав романтику з дружиною та заговорив про Україну

12:38

Хто зі студентів отримають відстрочку: зʼявилось пояснення

12:03

ЗСУ спростували дані про втрату 99 тисяч військових Росії у битві за Часів Яр

11:53

За годину склад не перемістиш: в чому проблема збиття розвідувальних БПЛА Росії

11:45

"Не дай Бог": відомий шоумен розкрив подробиці конфлікту Білик і Пугачової

11:44

Чи можна казати "круглодобово": якої помилки треба уникатиВідео

11:21

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня: Овнам - дохід, Левам - неприємності

11:05

Спека зашкалюватиме і битиме рекорди: у яких областях цілий тиждень буде +40

11:02

Більше ніж після Другої світової: The Economist розкрило втрати РФ в Україні

10:47

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня: Овнів хочуть обдурити, Ракам - витрати

10:19

Гороскоп на завтра 8 липня: Рибам - проблеми з грошима, Леву потрібно бути обережнішим

10:02

Вибухи і підготовка евакуації: в Росії пожежа на "жирному" об'єкті

Реклама
09:40

У Криму вибухнув газорозподільний вузол: спалахнула масштабна пожежаВідео

08:45

"Мертва зона" для окупантів: Плетенчук розповів про ситуацію в Чорному морі

08:40

Била ракетами і дронами: РФ вночі атакувала Україну – які наслідкиФото

07:43

Хоче зірвати підтримку України: в ISW описали підступні плани Орбана

06:34

Парад мирних договорів: що далі?Погляд

05:30

Чому 7 липня не можна прати речі: суворі прикмети наших предків

04:40

"Потрібно знімати війська": Жданов розкрив напрямок головного удару РФ

04:00

Тяжкохвора Селін Діон раптово повернеться з концертами: що сталося

03:21

Сподобається і дорослим, і дітям: мила головоломка, яку треба розгадати за 13 секунд

02:00

Переговори з РФ: історик сказав, які "гострі" умови можуть поставити окупанти

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти