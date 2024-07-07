СБУ вночі провела рейд по нафтобазах РФ у Краснодарському краї: деталі

Українські військові продовжують цілеспрямовано знищувати енергетичні військові обʼєкти росіян на території РФ.

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На низці паливних обʼєктів у РФ прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео з російських пабліків

СБУ стоїть за масштабною атакою на нафтобази окупантів у Краснодарському краї вночі проти 6 липня, розповіли джерела УП у спецслужбі.

Атаку здійснили на нафтобазу "Лукойл-Югнєфтєпродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю, де весь день не могли загасити пожежу.

Пожежа на двох резервуарах почалася після двох вибухів.

відео дня

Також дрони влучили по території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. Пошкоджено не менше трьох резервуарів із паливом.

Вибухи у Краснодарському краї - що відомо

У ніч з 5 проти 6 липня три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Внаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.

За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони. У Єйську безпілотники нібито збила російська ППО.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, СБУ підтвердила сьогоднішній нічний удар по складу з боєприпасами російських окупантів у Воронезькій області. Стверджується, що ворог зберігав там ракети.

Через падіння снарядів на прилеглу територію тривала евакуація з трьох населених пунктів, було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Пороховий завод на території Тамбовської області РФ зазнав атаки дронів у четвер, 4 липня. Це випливає з кадрів, опублікованих в Мережі. Крім того, інформацію про успішну спецоперацію підтвердили у ГУР.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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