УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецоперації

Олексій Тесля
18 липня 2024, 15:03
224
По військових цілях РФ у Криму було завдано комбінованого удару морських і повітряних дронів.
Донузлав
У Донузлаві прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У ніч на четвер морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму.

"Минулої ночі вночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, тому що росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Воно зазначило, що внаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено та виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.

відео дня

"Це ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати", - додало джерело.

Що за відомство СБУ?

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Дивіться відео - атака по цілях РФ у Криму:

Скріншот
/ Скріншот

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, раніше місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

Як повідомлялося раніше, дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецоперації
/ Инфографика Гравреда

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

16:13 Україна
Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

15:44 Україна
Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список

Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список

15:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україні може удвічі зрости ціна на популярний продукт 3550

В Україні може удвічі зрости ціна на популярний продукт

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали 1767

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося 1426

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю Шахедами 1359

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

Останні новини

16:27

Стало відомо, навіщо Кіркоров сплавив дітей в іншу країну

16:22

Будете здоровими весь рік: якою водою потрібно облитися 19 липня - прикмети

16:20

Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною: яка ціль диктатора

16:13

Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

16:09

Андрій Лузан уперше озвучив, у яких військах служитимеВідео

Росія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - ЖмайлоРосія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - Жмайло
15:55

Як підключити телефон до телевізора: топ-5 способів

15:54

Як зменшити взуття, якщо воно велике: найдієвіші способи

15:44

Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

15:40

Тривають бої на островах лівого берега Дніпра, РФ спробує зайняти правобережжя — DeepState

Реклама
15:36

Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список

15:30

Лайма Вайкуле пояснила, чому почала співати українською мовою: "Це страшно"Відео

15:03

Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецопераціїВідео

14:59

Знищення військових аеродромів РФ та кінець війни: гучна заява Зеленського

14:47

Наступ РФ на Сумщину: Жмайло назвав умову, за якої можлива атака

14:40

Майже кондиціонер: як зробити вентилятор ефективнішимВідео

14:34

Названо ім'я володарки титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024Відео

14:08

У популярного російського журналіста діагностували рак

14:06

Коли і як правильно підгодовувати черешню для багатого врожаюВідео

14:05

"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

14:00

У Криму зникли всі бойові кораблі РФ: Селезньов розкрив, із чим це пов'язано

Реклама
13:52

У Мережі пишуть про прорив РФ на Сумщині: у ДПСУ розповіли про атаку диверсантів

13:40

Буде як магазинна: як консервувати кукурудзу – порада від досвідченої господиніВідео

13:33

Як очистити кран від вапняного нальоту всередині: трюк із кулькою

13:33

"Найкращі": Цимбалару розкрила подробиці особистого життя після розлучення

13:18

Торгує носками біля метро — чому Тищенко покинув хвору матір та чи успадкував її діагноз

12:48

ЗСУ залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок: деталі боїв

12:42

Зеленський прибув до Великої Британії: стали відомі всі деталіФото

12:28

Беремо 300 г сиру і готуємо гору смачнючих пончиків - суперський рецептВідео

12:17

РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя - Андрющенко

12:10

Взимку буде складніше: у NYT розкрили, чи витримає енергетика України аномальну спеку

11:38

Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

11:32

Впродовж наступних місяців: чи можливий наступ РФ на Суми чи Чернігів

11:13

Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали графік на 18 липня

11:02

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Тигри - ігноруйте плітки, Коням - роздратування

10:49

Стягнення штрафів ТЦК з військовозобов'язаних без доходів і майна: відповідь юриста

10:47

В Україні прогнозується зростання цін на популярні продукти: яка причина

10:44

Армія РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донбасі - Deep State

09:57

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося

09:51

"На Молдову я дуже зла!": дружину співака Павліка в Молдові зупинили поліцейські

09:44

Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

Реклама
09:35

Церковне свято 19 липня: що заборонено робити у цей день

09:25

Гороскоп на завтра 19 липня: Скорпіонам - бентежні непорозуміння, Рибам - нова можливість

09:17

Після розлучення з Меладзе: Віра Брежнєва вперше заговорила про нові стосунки

08:48

Байден захворів і буде в ізоляції: що сталося з президентом СШАВідео

08:32

Як легко і швидко стерилізувати банки: найпростіший спосібВідео

08:18

Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі

08:10

Яка мрія для української держави?Погляд

08:02

Вибухи у Севастополі: окупанти поскаржилися на атаку морських дронівВідео

07:13

Війна триватиме ще 10 років: пропаганда готує росіян до затяжного конфлікту

06:10

Про Трампа та його нові рішення: чого чекатиПогляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти