Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецоперації

У ніч на четвер морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму.
"Минулої ночі вночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, тому що росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.
Воно зазначило, що внаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено та виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.
"Це ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати", - додало джерело.
Що за відомство СБУ?
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Дивіться відео - атака по цілях РФ у Криму:
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Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.
Нагадаємо, раніше місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".
Як повідомлялося раніше, дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.
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