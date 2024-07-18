Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецоперації

По військових цілях РФ у Криму було завдано комбінованого удару морських і повітряних дронів.

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У Донузлаві прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У ніч на четвер морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму.

"Минулої ночі вночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, тому що росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Воно зазначило, що внаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено та виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.

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"Це ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати", - додало джерело.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Дивіться відео - атака по цілях РФ у Криму:

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Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, раніше місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

Як повідомлялося раніше, дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

/ Инфографика Гравреда

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