Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

Руслана Заклінська
29 листопада 2025, 17:32
460
Президент США наказав авіакомпаніям ігнорувати повітряний простір Венесуели.
Трамп оголосив небо над Венесуелою 'повністю закритим': що він задумав
Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, instagram.com/nicolasmaduro

Головне:

  • Трамп закрив повітряний простір над Венесуелою
  • Президент США закликав авіакомпанії та порушників закону не літати над Венесуелою
  • Цей крок може свідчити про підготовку США до повітряних ударів у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

Публікація з’явилася близько 15:00 за київським часом. Трамп наполегливо закликав не користуватися повітряним простором Венесуелли, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

відео дня

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - заявив він.

Зазначимо, що "закриття неба", або безполітна зона, означає заборону будь-яких польотів над зазначеною територією. Закриття повітряного простору може вказувати на намір США здійснити удари з повітря.

Чи можлива операція США проти Венесуелли - думка експерта

Провідний експерт з питань Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко в коментарі Главреду зазначив, що масштабна операція США проти режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро малоймовірна.

"По-перше, ми не бачимо достатньої кількості американських сил, зосереджених у регіоні. Ті військові підрозділи, які зараз розміщені навколо Венесуели, в Карибському басейні, недостатні для проведення масштабної операції. Вони радше покликані чинити психологічний і політичний тиск на Мадуро, а також здійснювати точкові дії", - пояснив експерт.

Другим фактором, що зменшує ймовірність масштабного втручання, Фечко назвав настрої американського суспільства. Фечко також наголосив, що Трамп позиціонує себе як "президента миру", тож участь у новій військовій кампанії була б для нього репутаційно невигідною.

Трамп проти Мадуро - новини за темою

Середина листопада цього року стала відправною точкою для масштабного нарощування військової присутності США поблизу Венесуели. Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під приводом боротьби з наркотрафіком у регіоні було розгорнуто авіаносну ударну групу та інші військові сили.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро на тлі напруження з США звернувся до Володимира Путіна з проханням надати військову підтримку. Зокрема, Мадуро надіслав лист, у якому попросив допомоги у модернізації оборонних радарів та ремонті військової техніки.

Вже 28 листопада Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів, спрямованих на зупинку підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців під час їхніх пересувань на території країни. Як раніше повідомляв Главред, журналіст Іван Яковина впевнений, що США вже визначили потенційні об'єкти для авіаударів і перекинули в регіон бомбардувальники і кораблі.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Венесуела Дональд Трамп Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:52Синоптик
"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:51Війна
Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Всесвіт покаже правильний напрямок: трьох знаків зодіаку вже чекає достаток

Всесвіт покаже правильний напрямок: трьох знаків зодіаку вже чекає достаток

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Останні новини

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

Реклама
16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

15:00

Зіпсуєте собі свято: де не можна ставити ялинку

14:58

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовженняВідео

14:45

Крабовий салат на Новий рік абсолютно по-новому: рецепт з п'яти інгредієнтів

14:01

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомоФото

Реклама
14:00

"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

13:48

Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

13:42

Як змусити цвісти навіть "палицю": перевірене добриво з трьох інгредієнтівВідео

13:04

Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по "жирних" цілях

12:57

Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

11:56

"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранніВідео

11:56

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

11:29

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:25

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атакуФото

10:56

На кого чекає рік великих грошей та кохання: помісячний прогноз Таро на 2026-йВідео

10:53

Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

10:48

Восени чи навесні: коли краще обрізати виноградВідео

10:43

"Яка ніч важка": українські зірки звернулись до прихильників після атаки на Київ

10:38

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

10:27

В Україні знеструмлено понад півмільйона споживачів: хто і де залишився без світла

Реклама
10:25

Багато загиблих і поранених: Зеленський повідомив про трагічні наслідки атаки РФФото

09:48

Комунальні тарифи з 1 грудня: до чого готуватися українцям

09:40

В небі червоний вогонь, а місцеві здригались від вибухів: Росію атакували дрони

09:28

Гороскоп на завтра 30 листопада: Ракам - стрес, Скорпіонам - особливе знайомство

08:30

Рік, коли ви розправите крила: доленосний Таро-прогноз для Близнюків на 2026-й

08:13

Полум'я охопило житлові будинки: РФ масовано атакує Київ ракетами і дронамиФото

08:10

Чому "план Трампа" Путіну не сподобавсяПогляд

07:56

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

07:33

Горіли будинки, зносило цілі поверхи: РФ масовано атакувала Україну, є жертвиФото

07:06

У повітрі МіГи та летить табун ракет: Київ під масованим ударом РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти