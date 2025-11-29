Трамп оголосив небо над Венесуелою 'повністю закритим': що він задумав

Президент США наказав авіакомпаніям ігнорувати повітряний простір Венесуели.

Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, instagram.com/nicolasmaduro

Головне:

Трамп закрив повітряний простір над Венесуелою

Президент США закликав авіакомпанії та порушників закону не літати над Венесуелою

Цей крок може свідчити про підготовку США до повітряних ударів у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

Публікація з’явилася близько 15:00 за київським часом. Трамп наполегливо закликав не користуватися повітряним простором Венесуелли, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - заявив він.

Зазначимо, що "закриття неба", або безполітна зона, означає заборону будь-яких польотів над зазначеною територією. Закриття повітряного простору може вказувати на намір США здійснити удари з повітря.

Чи можлива операція США проти Венесуелли - думка експерта

Провідний експерт з питань Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко в коментарі Главреду зазначив, що масштабна операція США проти режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро малоймовірна.

"По-перше, ми не бачимо достатньої кількості американських сил, зосереджених у регіоні. Ті військові підрозділи, які зараз розміщені навколо Венесуели, в Карибському басейні, недостатні для проведення масштабної операції. Вони радше покликані чинити психологічний і політичний тиск на Мадуро, а також здійснювати точкові дії", - пояснив експерт.

Другим фактором, що зменшує ймовірність масштабного втручання, Фечко назвав настрої американського суспільства. Фечко також наголосив, що Трамп позиціонує себе як "президента миру", тож участь у новій військовій кампанії була б для нього репутаційно невигідною.

Трамп проти Мадуро - новини за темою

Середина листопада цього року стала відправною точкою для масштабного нарощування військової присутності США поблизу Венесуели. Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під приводом боротьби з наркотрафіком у регіоні було розгорнуто авіаносну ударну групу та інші військові сили.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро на тлі напруження з США звернувся до Володимира Путіна з проханням надати військову підтримку. Зокрема, Мадуро надіслав лист, у якому попросив допомоги у модернізації оборонних радарів та ремонті військової техніки.

Вже 28 листопада Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів, спрямованих на зупинку підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців під час їхніх пересувань на території країни. Як раніше повідомляв Главред, журналіст Іван Яковина впевнений, що США вже визначили потенційні об'єкти для авіаударів і перекинули в регіон бомбардувальники і кораблі.

