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Загроза вторгнення в Україну і удар по РФ: Шольц заявив про плани Заходу щодо нових санкцій

10 лютого 2022, 07:10

Ситуація з військами Росії біля кордонів України, як і раніше, залишається складною, сказав Олаф Шольц.

Олаф Шольц
У Росії почули сигнал Заходу про санкції, проте обстановка залишається складною - Шольц / Reuters / Fabrizio Bensch

У Москві взяли до відома сигнал Заходу про готовність до запуску жорстких санкцій проти Росії у разі реалізації сценарію військового вторгнення на територію України. Однак ситуація, як і раніше, залишається напруженою. Сполучені Штати, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс проводять серйозну роботу над обмеженнями проти Москви. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що у Росії зрозуміли наміри західного світу впровадити серйозні санкції щодо Москви у разі військової операції проти України. Ситуація, як і раніше, залишається серйозною.

"Зарано казати про те, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і залишатимуться такими ще якийсь час, тому вони заслуговують нашої уваги", - сказав Шольц після перемовин з главою данського уряду Метте Фредеріксеном.

Також він підкреслив, що Штати, ЄС і НАТО проводять узгоджені дії стосовно санкцій щодо Росії, які "дуже добре готуються".

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські видання Washington Post і New York Times нещодавно опублікували новий можливий сценарій Росії щодо військового вторгнення в Україну.

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Журналісти з посиланням на джерела в Конгресі і розвідці повідомили, що Москва в пошуках приводу для операції проти української держави готує неправдиві відеоматеріали з, мовляв, "нападом українців" на російськомовне населення на сході України.

Інформація була підтверджена офіційно Вашингтоном.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що подібні дані вже публікувалися західними ЗМІ, але "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії з упевненістю вважають, що Росія шукає привід для військового вторгнення на територію України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію, заявив, що інформацію про можливий новий план РФ проти України Київ отримав від Вашингтона ще до офіційних заяв. На його думку, від російської держави можна очікувати будь-яких небезпечних сценаріїв.

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