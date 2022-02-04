У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН Шольца

Шольц приїде з візитом до України 14 лютого / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше відвідає з офіційним візитом Україну 14 лютого. У цей день відбудеться зустріч глави німецького уряду з президентом Володимиром Зеленським. У Києві відзначають важливу роль Берліна в нормандських перемовинах щодо Донбасу і вважають візит демонстрацією підтримки української держави в ситуації з викликами для європейської безпеки.

Як повідомили у пресслужбі Офісу президента, Шольц приїде до Києва 14 лютого. На цю дату запланована зустріч із Зеленським. Україна розцінює візит німецького канцлера як демонстрацію євроатлантичної підтримки держави.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження МосквіКрім того, в ОП назвали Берлін "одним з ключових партнерів і союзників України" і вказали на важливу роль німецької держави в якості посередника на перемовинах щодо Донбасу в нормандському форматі.

"Візит Федерального канцлера Німеччини демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України під час викликів безпеці для всієї Європи", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що канцлер ФРН Олаф Шольц вперше приїде в Україну в якості лідера німецького уряду.

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Зустріч Зеленського та Шольца

Президент України Володимир Зеленський у грудні минулого року вперше провів перемовини з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зустріч відбулася на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі.

Сторони обговорили питання співпраці у сферах енергетики, безпеки та оборони. Зеленський заявив про очікування Києва щодо підтримки Берліном курсу української держави щодо вступу до НАТО.

Пізніше відбулася зустріч за участю президента Зеленського, канцлера ФРН Шольца і президента Франції Макрона. Сторони домовилися про продовження діалогу щодо Донбасу в рамках нормандського формату та проведення роботи над реалізацією домовленостей, досягнутих під час саміту у Парижі у 2019 році.

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