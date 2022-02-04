УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН Шольца

4 лютого 2022, 20:31

Візит канцлера ФРН - це підтримка Київ у ситуації із загрозою безпеці всієї Європи, сказали в ОП.

Олаф Шольц
Шольц приїде з візитом до України 14 лютого / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше відвідає з офіційним візитом Україну 14 лютого. У цей день відбудеться зустріч глави німецького уряду з президентом Володимиром Зеленським. У Києві відзначають важливу роль Берліна в нормандських перемовинах щодо Донбасу і вважають візит демонстрацією підтримки української держави в ситуації з викликами для європейської безпеки.

Як повідомили у пресслужбі Офісу президента, Шольц приїде до Києва 14 лютого. На цю дату запланована зустріч із Зеленським. Україна розцінює візит німецького канцлера як демонстрацію євроатлантичної підтримки держави.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження МосквіКрім того, в ОП назвали Берлін "одним з ключових партнерів і союзників України" і вказали на важливу роль німецької держави в якості посередника на перемовинах щодо Донбасу в нормандському форматі.

"Візит Федерального канцлера Німеччини демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України під час викликів безпеці для всієї Європи", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що канцлер ФРН Олаф Шольц вперше приїде в Україну в якості лідера німецького уряду.

Реклама

Зустріч Зеленського та Шольца

Президент України Володимир Зеленський у грудні минулого року вперше провів перемовини з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зустріч відбулася на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі.

Сторони обговорили питання співпраці у сферах енергетики, безпеки та оборони. Зеленський заявив про очікування Києва щодо підтримки Берліном курсу української держави щодо вступу до НАТО.

Пізніше відбулася зустріч за участю президента Зеленського, канцлера ФРН Шольца і президента Франції Макрона. Сторони домовилися про продовження діалогу щодо Донбасу в рамках нормандського формату та проведення роботи над реалізацією домовленостей, досягнутих під час саміту у Парижі у 2019 році.

Главред рекомендує:

viber
Володимир Зеленський новини України Олаф Шольц
Зараз ви переглядаєте новину «У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН Шольца». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Завершення ретроградності Меркурія: які знаки відчують полегшення і знайдуть успіхЗавершення ретроградності Меркурія: які знаки відчують полегшення і знайдуть успіх Цілющий еліксир для всіх рослин: звичайна кориця замінить добрива і фунгіцидиЦілющий еліксир для всіх рослин: звичайна кориця замінить добрива і фунгіциди Весна в Україну прийде раптово - кліматологВесна в Україну прийде раптово - кліматолог Транзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до ЄвропиТранзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до Європи Магнітні бурі на початку лютого розтягнуться на кілька днів і досягнуть 6 балівМагнітні бурі на початку лютого розтягнуться на кілька днів і досягнуть 6 балів
20:50

Чим корисні і небезпечні для тіла гострі страви - коментар гастроентеролога

20:46

В Одесі хлопець пішов з дому і втратив обидві ногиВідео

20:37

Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуВідео

20:31

У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН ШольцаВідео

20:12

Компанія "Астерс" Дідковського і перша заступниця голови НБУ Рожкова відмивали сотні млн грн - ЗМІ

Реклама
20:05

Афера століття: чому українці ризикують не отримати накопичувальні пенсіїПогляд

20:00

В Україні значно знизилися ціни на свинину: в чому причинаВідео

19:39

Китай підтримав Кремль у "гарантіях нерозширення НАТО": в Альянсі заявили, що це право націїВідео

19:35

Мета України - враховувати всі ризики: Кулеба заявив про готовність Києва до ударних сценаріїв Росії

19:24

У Луцьку встановлено романтичний рекорд: пенсіонер 781 раз за рік зізнався у коханніВідео

19:08

Глава МЗС вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

19:08

Як приправи і спеції впливають на людське лібідо - відповідь психотерапевта

19:07

Гороскоп на завтра, 5 лютого 2022: Дівам - вороги, Скорпіонам - доленосна зустріч, Козерогам - вигодаВідео

18:49

Дівчата у Запоріжжі влаштували диско-караоке: сусідам не сподобалися пісні і вони викликали поліцію

18:45

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"

18:41

Як на Грузію в 2008-му: у Польщі не виключають нападу РФ на Україну під час ОлімпіадиВідео

18:37

Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

18:31

Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугуВідео

18:07

Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихВідео

18:02

"Думайте про те, що їсте": Клопотенко "просвітив" українців у питаннях правильного харчування

Реклама
17:52

Оголена Надія Мейхер ледь прикрила груди пшеничним колоссям

17:50

"Горілка з чашки опинилася в пляшечці": в Одеській області мати нагодувала немовля сумішшю з самогономВідео

17:35

Загорнув поліетиленовий пакет і прикопав, а мати мовчала: у Донецьку вітчим убив 3-річного хлопчика

17:00

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

16:55

"Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви

16:30

Путін заснув під час виходу української збірної на Олімпіаді-2022: відеоВідео

16:20

Податкова заборгованість на підприємствах групи "Метінвест" відсутня - документиФото

15:50

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

15:42

"Велике будівництво" нової дороги до Одеського порту відбувається у режимі nonstopВідео

15:39

Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12Відео

15:35

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - КулебаВідео

15:10

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

14:44

У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгоруВідео

14:15

Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

14:04

"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦПВідео

14:02

У "дію" додали функцію передачі техпаспорта іншій людині

14:01

Паливо по 40 грн: в Україні злетіли ціни на бензин і дизельВідео

13:50

Бійня в Дніпрі: мати нацгвардійця Рябчука виїхала у РФВідео

13:27

Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українцівВідео

13:26

У Путіна назвали головну умову для зустрічі з ЗеленськимВідео

Реклама
13:19

Заговорив ребусами та чіплявся до "дівчинки": Тищенко потрапив у халепу, виступаючи в КиїврадіВідео

12:57

Волкер пояснив, чому Путін зволікає з вторгненням в УкраїнуВідео

12:45

"Захоплений вашою витівкою": журналіст Невзоров підтримав Данилко в скандалі з піснею про БандеруВідео

12:34

Нацгвардієць, який влаштував криваву бійню на Південмаші, відмовився від своїх свідченьВідео

12:29

Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині - ЕрдоганВідео

12:20

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

12:16

"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФВідео

12:16

Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекордВідео

12:02

"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

11:54

ЗВТ з Туреччиною: міністр інфраструктури розкрив подробиці

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти