"Заплатять дуже високу ціну": Байден і Шольц пригрозили Росії через напад на Україну

Байден і Шольц / Reuters

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися 7 вересня.

Байден заявив, що дві країни "йдуть нога в ногу" в протистоянні російській агресії, в тому числі в Україні.

Глава Білого дому заявив, що сторони працюють над стримуванням російської агресії в Європі, а також над "вирішенням викликів, які ставить Китай".

"Нам є про що поговорити", - сказав Байден, назвавши Китай, зміну клімату та пандемію серед інших питань порядку денного.

Що сказав Байден

Після зустрічі глава Білого дому сказав, що "немає таких проблем глобального значення, де Німеччина і США не працюють разом".

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"Якщо Росія зробить вибір щодо подальшого вторгнення в Україну, ми спільно готові, і НАТО готовий відреагувати, - сказав Байден. Він пообіцяв "швидкі і важкі наслідки" у разі вторгнення в Україну, але підкреслив, що США віддають перевагу дипломатії.

Зокрема, президент США пообіцяв не допустити запуск Північного потоку-2, якщо РФ все ж зважиться на повномасштабне вторгнення.

Про що заявив Шольц

Шольц під час своєї першої поїздки в Білий дім сказав, що США і Німеччина є "найближчими союзниками і активно співпрацюють".

Канцлер Німеччини підкреслив, що у нього з Байденом спільні завдання, зокрема, "боротьба з російською агресією проти України".

"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - заявив Шольц, запевнивши, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.

Канцлер підтвердив, що США і Німеччина домовилися про низку відповідей, включаючи санкції, оскільки побоювання з приводу російського вторгнення зростають.

"Ми будемо єдині. Ми будемо діяти разом і зробимо всі необхідні кроки", - запевнив він.

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