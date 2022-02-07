"Заплатять дуже високу ціну": Байден і Шольц пригрозили Росії через напад на Україну

Президент США пообіцяв не допустити запуск Північного потоку-2, якщо РФ все ж зважиться на повномасштабне вторгнення.
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися 7 вересня.
Байден заявив, що дві країни "йдуть нога в ногу" в протистоянні російській агресії, в тому числі в Україні.
Глава Білого дому заявив, що сторони працюють над стримуванням російської агресії в Європі, а також над "вирішенням викликів, які ставить Китай".
"Нам є про що поговорити", - сказав Байден, назвавши Китай, зміну клімату та пандемію серед інших питань порядку денного.
Що сказав Байден
Після зустрічі глава Білого дому сказав, що "немає таких проблем глобального значення, де Німеччина і США не працюють разом".
"Якщо Росія зробить вибір щодо подальшого вторгнення в Україну, ми спільно готові, і НАТО готовий відреагувати, - сказав Байден. Він пообіцяв "швидкі і важкі наслідки" у разі вторгнення в Україну, але підкреслив, що США віддають перевагу дипломатії.
Зокрема, президент США пообіцяв не допустити запуск Північного потоку-2, якщо РФ все ж зважиться на повномасштабне вторгнення.
Про що заявив Шольц
Шольц під час своєї першої поїздки в Білий дім сказав, що США і Німеччина є "найближчими союзниками і активно співпрацюють".
Канцлер Німеччини підкреслив, що у нього з Байденом спільні завдання, зокрема, "боротьба з російською агресією проти України".
"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - заявив Шольц, запевнивши, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.
Канцлер підтвердив, що США і Німеччина домовилися про низку відповідей, включаючи санкції, оскільки побоювання з приводу російського вторгнення зростають.
"Ми будемо єдині. Ми будемо діяти разом і зробимо всі необхідні кроки", - запевнив він.
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