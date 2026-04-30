В Росії заговорили про наступника Путіна: політолог пояснив, що задумала ФСБ

Російський диктатор вже почав реагувати на критику у свою сторону.

Загроза нависла над кількома важливими "політичними фігурами" Кремля

Що сказав Лісний:

Пропагандист Ремесло може працювати на ФСБ

Ймовірно, ФСБ хоче прибрати важливих для Кремля чиновників

Путін не чекаючи відсторонення від влади починає діяти

Кремлівського диктатора Володимира Путіна дедалі частіше критикують навіть ті, хто раніше його вихваляв. Зокрема пропагандист Ілля Ремесло вчергове розкритикував нинішній політичний режим і заговорив про переворот в країні-агресорці Росії.

Існує навіть версія, що він може бути "консервою" ФСБ. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів політолог Олег Лісний. На його думку, Ремесла використовують як удар по інших умовних вежах Кремля, які не є у прямому підпорядуванні силовому крилу Путіна.

"Коли називається ім'я якогось наступника, то у лідерів такого типу як Путін, запускається бажання усунути цю людину. Час дуже швидко покаже, чи правдива версія щодо ФСБ, бо Путін, як правило, не чекає поки його почнуть відсторонювати від влади", - пояснив політолог.

Лісний зауважив, що сьогодні загроза нависає не стільки над кремлівським диктатором, а над тими, кого ФСБ хоче прибрати подалі від влади. У цьому списку може бути прем'єр РФ Мішустін, міністр економічного розвитку Решетніков, помічник російського диктатора Дюмін та перший заступник керівника адміністрації президента Кірієнко.

Прогноз щодо наступника диктатора РФ Главред писав, що за словами політичного філософа, викладача Карлового університету в Празі, керівника Інституту вільної Росії Олександра Морозова, Путін залишиться при владі ще приблизно 10-12 років. Тому наразі спрогнозувати, хто стане його наступником, складно. Ті політичні фігури, яким зараз пророкують наступництво, через десятиліття вже можуть піти з "політичної сцени".

Нагадаємо, Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, у Москві заздалегідь готуються до ймовірної зміни лідера, хоча конкретні кандидатури з часом можуть змінюватися.

Раніше в Польщі заявляли, що російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути люди з його оточення, після чого переговори про мир вестиме його наступник.

Напередодні стало відомо, що якщо з Путіним раптово щось трапиться, за Конституцією прем'єр-міністр Михайло Мішустін має його заміщати. Це влаштує багатьох на перехідний період.

Про персону: Олег Лісний Олег Лісний - український політолог, політичний коментатор, віце-президент аналітичного центру "Політика". До початку російської агресії цікавився виборчими процесами, психологією та правом.

