В Польщі заговорили про наступника Путіна і сказали, хто усуне диктатора

Глава МЗС Польщі зауважив, що є речі, які заганяють Кремль у все більш глухий кут.

Хто може усунути Путіна

Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути люди з його оточення, після чого переговори про мир вестиме його наступник. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Він заявив, що в багатьох випадках держави закінчували війни не з тим керівництвом, з яким вступали в конфлікт, та додав, що багатьох диктаторів скидало їхнє власне оточення.

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією. Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", - наголосив Сікорський.

Дипломат впевнений, що Путін вважає продовження невдалої війни більш безпечним для себе варіантом, ніж її закінчення без видимої перемоги.

"Проблема диктаторів, які вступили у війну, полягає в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою", - підкреслив він.

Крім того, Сікорський додав, що російські генерали не кажуть Путіну всієї правди про ситуацію на фронті, що заганяє Кремль у все більш глухий кут.

Як повідомляв Главред, генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян говорив, що Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати. Це може свідчити не лише про страх перед зовнішніми загрозами, а й про нервозність усередині самої російської системи.

Російський опозиціонер Ігор Ейдман заявив, що у березні верхівка РФ влаштувала свідому провокацію проти диктатора Володимира Путіна. На його думку, сигнали, які складаються, виглядають як інформаційна підготовка до зміни курсу режиму.

Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів.

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

