У Путіна знайшли виправдання параду без техніки і визнали страх перед Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно визнав, що парад до 9 травня цього року буде менш масштабним.

Пєсков виправдав скорочення параду 9 травня страхом перед ударами по Москві

Коротко:

Парад 9 травня 2026 року в Москві пройде без військової техніки

Причини - не ювілейний рік та посилення атак України

Дата не ювілейна, але парад все одно буде

Військовий парад у Москві 9 травня 2026 року пройде без техніки. Відмова від демонстрації бронетехніки на Красній площі зумовлена посиленням атак України та тим, що "рік не ювілейний". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Пєсков стверджує, що Україна нібито "щодня втрачає землі на полі бою" та "на повну розгорнула терористичну активність", маючи на увазі удари по об'єктах РФ, які забезпечують ворожі війська. За його словами, Росія змушена вживати "всі заходи щодо мінімізації небезпеки" на тлі цієї загрози.

Окремо він зазначив, що цьогорічний парад буде менш масштабним, ніж у 2025 році, оскільки тоді він був ювілейним.

"Давайте не забувати все-таки, що минулого року це був ювілейний парад. Широкоформатний, такий, який має бути в круглу дату. Ця дата не ювілейна, але парад все одно буде, так, нехай у скороченому форматі", - заявив речник російського диктатора.

Чи можуть скасувати парад у РФ - думка експерта Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив в ефірі Radio NV, що Росія готується до відзначення 9 травня, однак військовий парад у Москві може бути проведений в урізаному форматі або взагалі скасований. За його словами, російська влада вже відмовилася від повітряної частини параду через проблеми в роботі ППО, яка, як зазначається, не завжди здатна ефективно розрізняти власні та сторонні повітряні цілі. Дикий припускає, що в Кремлі також розглядають варіант повного скасування заходу.

Паради до 9 травня в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, цього року парад до 9 травня в Москві вперше з початку повномасштабної війни пройде без техніки. На Красній площі буде лише пішохідна.

Також із програми виключили суворовців, нахімовців і кадетів. У Міноборони РФ пояснили це "поточною оперативною обстановкою".

У 2025 році в параді взяли участь понад 10 тисяч військових та делегації з 13 країн, зокрема Китаю, В’єтнаму та Єгипту. Захід проходив із посиленими заходами безпеки, включно з відключенням мобільного інтернету та онлайн-сервісів.

Крім цього, минулого року напередодні параду 9 травня Росія посилила оборону Москви. До столиці стягнули близько 280 систем ППО, частину з яких перекинули з віддалених регіонів.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

