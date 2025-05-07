Путіну залишилося 10-12 років: з'явився прогноз щодо наступника диктатора РФ

За останні 10 років зникли з політичної сцени РФ найвпливовіші фігури, які, як багатьом здавалося, неймовірно близькі до Володимира Путіна.

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Олександр Морозов оцінив імовірність призначення наступника Володимира Путіна / сайт Кремля, Facebook

Важливе із заяв Морозова:

Путін залишається при владі в горизонті 10-12 років

Наступник Путіна знаходиться серед тих, кому зараз 35 років

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував питання пошуку наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

"Мені здається, жодних змін у цій темі не відбулося. Путін залишається при владі, очевидно, в горизонті 10-12 років, безсумнівно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що в нещодавньому інтерв'ю Путін говорив про те, що він придивляється до великої кількості своїх співробітників і оточення, щоб знайти того, хто міг би бути таким же, як він.

"Але треба сказати, що через 10 років частини тих, кого сьогодні називають серед можливих наступників, просто не буде в живих, а інші постаріють. Тому ми бачимо зараз списки, які публікуються в російських Telegram-каналах, де політологи перераховують 20-30 імен. Але дивлячись на ці списки, можна сказати, що через 10 років половини з цих людей уже не буде на політичній сцені", - каже співрозмовник.

Він також нагадав, що за останні 10 років зникли з політичної сцени РФ найвпливовіші фігури, які, як багатьом здавалося, неймовірно близькі до Путіна і визначатимуть політичний курс після його відходу.

"Немає ні Володимира Якуніна (колишній глава РЖД. - Главред), ні колишнього міністра спорту Віталія Мутка, ні Олексія Кудріна, ні Анатолія Чубайса, ні Аркадія Дворковича тощо. Навіть міністр оборони Шойгу злетів із посади. Найвпливовіший Патрушев перейшов на слабшу позицію в системі і фактично пішов на пенсію. Тож через 10 років ми будемо дивитися на цю ситуацію зовсім іншими очима. І, найімовірніше, наступник Путіна перебуває серед тих, кому зараз 35 років", - додав Морозов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Морозова:

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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